Carlos Lomelí celebra aprobación de la nueva Ley Orgánica de la Armada de México

El senador por Jalisco y presidente de la Comisión de Marina, Carlos Lomelí Bolaños, celebró la aprobación de la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, que por primera vez reconoce la ciberdefensa y el uso de inteligencia artificial como componentes estratégicos del poder naval del Estado mexicano.

“Esta ley marca una transformación profunda en el papel que desempeña la Armada. Ya no se trata sólo de vigilar nuestras costas, sino de proteger también nuestros sistemas digitales, nuestras redes de información y nuestra infraestructura crítica", destacó el legislador.

En conferencia de prensa, Lomelí Bolaños subrayó que la nueva legislación garantiza la igualdad entre mujeres y hombres en todos los niveles de mando, reconociendo formalmente la labor de las mujeres que durante años han servido en las filas navales sin un respaldo jurídico pleno.

El senador enfatizó además que la normativa fortalece la coordinación entre la Armada, la Guardia Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea y las autoridades civiles, cada una dentro de su ámbito, con apego al orden constitucional y al fortalecimiento del Estado de Derecho.

Afirmó que esta ley permitirá que las fuerzas armadas actúen con mayor preparación tecnológica y cercanía con la ciudadanía ante emergencias como desastres naturales o amenazas digitales.

Finalmente, destacó que desde el Senado se impulsa una Armada moderna, con visión digital, incluyente y con plena paridad de género.

Morena Jalisco presenta queja ante el IEPC contra Mirza Flores

La dirigente estatal de Morena en Jalisco, Erika Pérez García, anunció la presentación de una queja ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) contra la líder de Movimiento Ciudadano en el estado, Mirza Flores Gómez, por presunto uso de recursos públicos con fines partidistas.

La denuncia, explicó Pérez García, también involucra al Jefe de Gabinete estatal, Alberto Esquer Gutiérrez; al Director General de Gobierno y de UNIRSE’s, Allan Matthew Cisneros Rodríguez; así como a las y los titulares de las Unidades Regionales de Servicios Estatales.

“En MC se ha normalizado confundir partido con gobierno, la presencia activa de su dirigencia estatal en actos oficiales de dependencias públicas, el uso de espacios y plataformas institucionales como si fueran extensiones partidistas y la propaganda disfrazada de actividad gubernamental son prácticas que erosionan la confianza y que contradicen la obligación de imparcialidad en el uso de recursos públicos” , declaró.

La presidenta morenista afirmó que quien gobierna debe hacerlo para todas y todos, sin favorecer intereses partidistas. Reiteró que la queja fue ingresada electrónicamente ante el IEPC, con solicitud de medidas cautelares y resguardo de evidencias, y se presentará físicamente este lunes.

Pidió a la autoridad electoral actuar con imparcialidad, celeridad y rigor técnico, garantizando equidad en la contienda y sancionando cualquier infracción comprobada.

En otro tema, Pérez García criticó que el Gobierno de Jalisco no haya firmado el convenio con la federación para garantizar el acceso a la pensión para personas con discapacidad, afectando a más de 380 mil jaliscienses.

Detalló que el programa estatal solo atiende a 3 mil 716 personas, cifra que representa menos del 1 por ciento de la población que lo requiere. Por ello, Morena Jalisco, junto con el PT y sus aliados, recolecta firmas para solicitar una consulta popular ante el IEPC, con la meta de reunir 100 mil firmas.

Finalmente, acusó que los gobiernos emecistas “excluyen, rechazan la coordinación con la federación y anteponen intereses políticos al bienestar de las y los jaliscienses”.

