Yussara Canales rinde su cuarto informe; destina recursos a familias afectadas por huracán Raymond

Fiel a su estilo austero y solidario, la diputada Yussara Canales González presentó su cuarto informe legislativo y de gestión sin actos masivos ni celebraciones, al decidir destinar esos recursos para apoyar a las familias de Puerto Vallarta afectadas por el paso del huracán Raymond.

“Hoy no hay tiempo para celebrar, hay tiempo para ayudar. Este informe se entrega con responsabilidad, pero los recursos que normalmente se usan en eventos, los destinaremos a las familias que la están pasando mal. Mi prioridad es acompañar y tender la mano”, expresó la legisladora.

Durante su informe, Canales destacó que a lo largo del último año presentó 186 acciones legislativas, entre iniciativas y acuerdos enfocados en salud mental, medio ambiente, derechos humanos, movilidad y justicia social.

Entre los avances que subrayó se encuentran la eliminación de la verificación vehicular obligatoria, la creación de módulos itinerantes de mastografía en los 125 municipios del estado, y reformas para fortalecer la atención en salud mental y prevenir adicciones. También impulsó campañas contra el dengue, medidas para garantizar el derecho humano al agua, y la creación de un padrón estatal de personas en situación de calle.

“El servicio público exige integridad. Si pedimos confianza, debemos dar el ejemplo con transparencia, trabajo y resultados”, señaló.

Como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección Civil y Resiliencia, Canales promovió reformas para proteger las áreas naturales y regular el uso de vehículos motorizados en zonas ecológicas. Además, desde las comisiones de Salud y Movilidad, respaldó políticas de bienestar integral y movilidad sustentable en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en Vallarta.

En materia de gestión social, la legisladora informó que su equipo rehabilitó más de 20 calles en colonias como Mojoneras, Cañadas e Ixtapa, y entregó apoyos en salud, educación, vivienda y deporte a más de 500 familias afectadas por los huracanes Priscila y Raymond.

“La fuerza de Vallarta está en su gente. Yo solo soy una más de esas manos que ayudan, de esos corazones que no se rinden. Lo que viene será para levantarnos juntos”, expresó con emoción la legisladora.

TAMBIÉN LEE: Carlos Lomelí celebra aprobación de la nueva Ley Orgánica de la Armada de México

Canales también impulsó censos escolares en zonas rurales, apoyos médicos y deportivos, y programas para personas con discapacidad.

Con cuatro años de trabajo legislativo, reafirmó que su agenda seguirá guiada por principios de justicia social, equidad y prosperidad compartida, en sintonía con el proyecto nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Vallarta no puede ser visto como botín político. Este municipio merece respeto, desarrollo y visión de futuro. Aquí no se improvisa, se trabaja. Aquí no se simula, se cumple”, concluyó.

YC