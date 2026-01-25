Los puntos de inundación en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) han aumentado en los últimos años, de acuerdo con la información más reciente del Mapa Único de Inundaciones (MUI), herramienta elaborada por el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) en coordinación con los municipios metropolitanos. Este instrumento permite identificar zonas de riesgo en la ciudad y funciona como una base para la prevención de afectaciones a la población, así como para la planeación de acciones de mitigación por parte de los ayuntamientos y el Gobierno del Estado.

En su actualización más reciente, correspondiente a junio de 2025 y realizada previo al inicio de la temporada de lluvias, el MUI reporta la existencia de 363 sitios de inundación recurrente en la metrópoli. Esta cifra representa un incremento respecto a los primeros registros realizados en 2020, cuando se contabilizaron 312 puntos de este tipo. En un periodo de cinco años, la ciudad sumó 59 nuevos sitios con riesgo de inundación.

El crecimiento de estos puntos no ha sido lineal. El registro más alto se presentó en 2024, cuando el mapa identificó un total de 371 Sitios de Inundación Recurrente en la ZMG. Para 2025, la cifra se redujo en ocho puntos, resultado de distintas acciones de mitigación implementadas de manera coordinada entre autoridades municipales y estatales, según los análisis del Imeplan.

Entre los sitios que dejaron de ser considerados puntos de inundación recurrente se encuentra el cruce de la calle Santa Mónica y Silvestre Revueltas, en la colonia Artesanos, de Guadalajara. En esta zona se impulsaron, desde 2023, campañas de plantación de árboles como medida para disminuir los escurrimientos de agua, lo que permitió mitigar el riesgo que se presentaba durante las lluvias.

En el municipio de Tlajomulco de Zúñiga también se reportan avances. Dos puntos que ya no aparecen como sitios de inundación recurrente son el ubicado en el arroyo La Culebra y el bulevar Bosques de Santa Anita, así como el cruce de Paseo Pedreira y Paseo Vilacova, en el fraccionamiento Pontevedra. En ambos casos, la mitigación se logró gracias a la construcción de gaviones, un vaso regulador y a trabajos de limpieza y desazolve sobre el arroyo La Culebra, acciones que se realizan desde 2020.

Otro punto que fue atendido es el del arroyo Colorado, en la zona de San Agustín, también en Tlajomulco. Este sitio fue moderado como resultado de obras similares, entre ellas la construcción de gaviones, un vaso regulador y labores de limpieza y desazolve en los arroyos La Culebra y La Colorada, implementadas desde el mismo año.

El Mapa Único de Inundaciones es una herramienta de consulta pública. A través de una liga digital, las y los ciudadanos pueden acceder a la plataforma y visualizar poco más de 200 puntos clasificados como de riesgo de inundación o de inundación recurrente. El mapa también permite conocer la ubicación de estos sitios y distinguir si se encuentran en vialidades, pasos a desnivel o en estaciones y líneas del transporte público masivo.

Además de su utilidad para la población, el MUI funciona como un insumo técnico para las autoridades, al facilitar la identificación de zonas prioritarias para la intervención y la evaluación de las acciones implementadas a lo largo del tiempo. La información acumulada desde 2020 permite observar la evolución de los puntos de riesgo en la metrópoli y dimensionar los retos que persisten en materia de manejo del agua pluvial y prevención de inundaciones.

El incremento de sitios de inundación recurrente registrado en los últimos años refleja la necesidad de mantener y fortalecer las acciones de mitigación, así como de dar seguimiento constante a los puntos identificados, especialmente en el contexto de cada temporada de lluvias en la Zona Metropolitana de Guadalajara.