Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el domingo 25 de enero de 2026

Por: Redacción web

El clima en Chapala para este domingo 25 de enero prevé que estará con nubes con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 42%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Martes 27 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Miércoles 28 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Jueves 29 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Sábado 31 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 14

