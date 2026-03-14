Parquímetros: Hoy entra en operación nueva aplicación en Guadalajara

A partir de hoy entra en operación la nueva aplicación Blinkay para el pago de parquímetros, luego de un proceso que, de acuerdo con autoridades municipales, se realizó con apego a derecho y de manera transparente.

Con este cambio, los usuarios deberán cubrir la cuota establecida en la Ley de Ingresos 2016 utilizando la nueva plataforma digital para realizar sus pagos por el uso de los espacios de estacionamiento regulados en el Municipio.

El director de Movilidad, Saúl González, explicó que la aplicación está diseñada para facilitar el pago del servicio a los usuarios y que su funcionamiento es sencillo.

El funcionario detalló que el proceso para utilizar la aplicación consiste únicamente en registrarse con un usuario y, a partir de ese momento, realizar los pagos correspondientes por el tiempo de estacionamiento.

“Bastante sencilla de utilizar, que te solicita nada más darte de alta con un usuario y a partir de eso, pues generar los pagos”, indicó.

González recordó que uno de los beneficios para los usuarios es que podrán pagar únicamente por el tiempo que realmente utilicen el espacio público destinado al estacionamiento.

Según explicó, la aplicación permite controlar el tiempo de uso mediante dos modalidades: detener el conteo cuando se deja de ocupar el espacio o recibir el reembolso del saldo que no se haya utilizado.

“Es una aplicación que les dará la posibilidad de pagar por el tiempo exacto que están en el uso del espacio público, a través de dos modalidades, que es el parar el tiempo en la aplicación cuando dejen de utilizar el espacio público, o del reembolso del saldo no utilizado”, comentó.

Además del pago digital, el sistema permitirá recargar saldo para la aplicación en distintos establecimientos comerciales.

El director de Movilidad indicó que los usuarios podrán realizar recargas en tiendas de conveniencia, farmacias y negocios afiliados ubicados cerca de las zonas donde operan los parquímetros.

“La aplicación podrá ser recargada en saldo en tiendas de conveniencia como Oxxo, 7-Eleven, Farmacias del Ahorro, Farmacias Benavides y en todos los negocios afiliados, que van a estar cercanos a las zonas que tenemos en el lugar”, explicó.

El funcionario municipal también aclaró que la operación de los parquímetros no tendrá modificaciones con la entrada de la nueva aplicación.

De acuerdo con González, se mantendrán las mismas zonas y los mismos cajones regulados que actualmente existen, por lo que no se contempla la ampliación del sistema ni cambios en las tarifas.

Asimismo, indicó que continúa vigente el seguro por daños y robo para los usuarios que utilizan los espacios regulados.

Las personas que requieran hacer uso de este servicio deberán acudir a las oficinas de la Dirección de Movilidad, ubicadas en la calle Ghilardi y Miraflores, en la colonia Mezquitán Country.

Finalmente, González reiteró que a partir del primer minuto de este sábado la aplicación Kigo dejará de operar para Guadalajara, por lo que ya no aparecerá la opción de pago para los cajones regulados del Municipio.

Ante este cambio, invitó a la población a descargar la nueva aplicación Blinkay y cubrir la tarifa vigente para evitar multas.