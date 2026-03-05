Jueves, 05 de Marzo 2026

Llave MX para la Beca Rita Cetina de primaria; así puedes recuperar la contraseña paso a paso

El registro de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primarias estará disponible del 2 al 19 de marzo en la página oficial

Sin una cuenta en Llave MX, no se podrá acceder al beneficio para la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria. SUN/ARCHIVO

Con el inicio de las inscripciones para la Beca Rita Cetina 2026, dirigida a estudiantes de nivel primaria en escuela públicas, es indispensable que, como madre, padre o tutor del menor, tengas una cuenta activa en Llave MX. 

La Llave MX es la plataforma habilitada para realizar el seguimiento a trámites en línea de programas del Gobierno de México, como es el caso de la beca estudiantil. Sin esta cuenta, no podrás solicitar el apoyo económico para tus hijos. Ahora, en dado caso de que por “x” o “y” motivo se te haya olvidado la contraseña, la forma de volver a crearla es bastante sencilla. A continuación te mostramos el paso a paso. 

¿Cómo recuperar una contraseña olvidada en Llave MX?

Recuerda que la Llave MX se emplea para crear el perfil del beneficiario dentro de la plataforma para la Beca Rita Cetina. Para recuperarla, solo debes: 

  • Entrar al portal oficial de Llave MX.
  • Picar en la opción “¿Olvidaste tu contraseña?”.
  • Capturar el correo electrónico que registraste para recibir un email.
Una vez hayas realizado lo anterior, deberás checar la bandeja de entrada (o la carpeta de spam) de tu correo  para abrir el enlace recibido y crear una nueva contraseña.

Al hacer una nueva contraseña, se recomienda usar mínimo 8 caracteres, combinar mayúsculas y minúsculas con números, y evitar información personal.

¿Y si perdí el usuario?

Por otro lado, si el problema es el nombre de usuario, aún te será posible recuperarlo desde el portal. El tutor solo deberá picar donde dice: “¿Olvidé mi usuario?”, para, posteriormente:

  • Escribir la CURP.
  • Completar las pistas que el sistema da sobre el correo o número telefónico asociados.

Por último pero no menos importante, si la plataforma no te da chance de restablecer el acceso, solo marca al número de atención ciudadana del gobierno federal 079. Esta línea te brindará orientación sobre los inconvenientes durante el registro de la Beca Rita Cetina. 

