PAN Jalisco presenta iniciativa para impedir llegada del crimen organizado al poder

El Grupo Parlamentario del PAN en Jalisco presentó en el Congreso del Estado una iniciativa denominada “Ley Antinarcopolíticos”, con la que busca impedir que personas presuntamente vinculadas al crimen organizado puedan acceder a cargos de elección popular .

La propuesta fue impulsada por el diputado local Julio César Hurtado Luna, quien aseguró que la infiltración del crimen organizado en la política representa una amenaza directa para la democracia y las instituciones públicas del país.

Durante la presentación de la iniciativa, el legislador afirmó que la narcopolítica ha dejado de limitarse al financiamiento ilegal de campañas para avanzar hacia el control de gobiernos, corporaciones de seguridad y procesos electorales . Además, señaló que distintos actores políticos de Morena y Movimiento Ciudadano han sido investigados o detenidos por presuntos nexos con grupos criminales, situación que calificó como resultado de decisiones políticas irresponsables.

La propuesta contempla establecer nuevos requisitos de elegibilidad para quienes aspiren a cargos públicos, entre ellos la presentación de una carta de no antecedentes penales, pruebas de polígrafo y exámenes toxicológicos. De acuerdo con el PAN, estas medidas permitirían garantizar que las candidaturas sean ocupadas por personas sin vínculos delictivos y con plena capacidad para ejercer funciones públicas.

Hurtado Luna también llamó a todas las fuerzas políticas a respaldar la iniciativa y demostrar compromiso frente al avance del crimen organizado en la vida pública. Finalmente, sostuvo que Jalisco requiere mecanismos legales más estrictos para evitar la captura de instituciones por parte de grupos criminales y reforzar la seguridad y la confianza ciudadana.

CORTESÍA.

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