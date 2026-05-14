'No solo vivir más, si no vivir mejor': Michel Poulain expone su modelo 'Zonas Azules'

El científico y demógrafo de Bélgica, Michel Poulain, llevó a cabo la conferencia magistral “Zonas Azules”, en la cual expuso los principios que, de acuerdo a las décadas de su investigación, permiten que ciertas comunidades del mundo alcancen mayores niveles de longevidad y una buena calidad de vida.

La conferencia se llevó a cabo en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, organizada en colaboración con la Universidad de Guadalajara, la organización Living Blue Zones International, Enroka y Platino 60, en un contexto donde América Latina tiene uno de los procesos de envejecimiento poblacional más acelerados a nivel mundial.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México viven actualmente más de 17 millones de personas mayores de 60 años, mientras que la esperanza de vida nacional ronda los 75 años. En Jalisco, el envejecimiento poblacional también se ha acelerado durante los últimos 10 años, especialmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara , donde está creciendo la demanda de servicios de salud, cuidados y espacios comunitarios para adultos mayores.

Michel Poulain explica cómo funcionan las comunidades con mayor longevidad

Durante la conferencia, Poulain explicó que una “Zona Azul” debe cumplir características específicas, como ser un área geográfica delimitada donde exista un estilo de vida común , un mismo entorno y donde la longevidad pueda demostrarse científicamente mediante registros poblacionales y validación documental.

“Comunidades donde las personas superan los 90 y 100 años con una vida activa”, resumió el investigador.

El académico compartió que comenzó a estudiar el fenómeno de los centenarios desde 1992 y que la primera Zona Azul fue identificada en la región montañosa de Cerdeña, Italia , en el año 2000 junto al médico Gianni Pes.

EL INFORMADOR/J. Acosta

“La llamé Zona Azul porque utilicé tinta azul para marcar en el mapa las zonas con mayor longevidad”, explicó.

Según detalló, un recién nacido en la zona montañosa de Cerdeña tiene el doble de probabilidades de llegar a los 100 años comparado con personas nacidas en otras regiones de Italia.

Posteriormente, su investigación la expandió a otros lugares como Okinawa en Japón, la península de Nicoya en Costa Rica, Icaria en Grecia y Martinica en el Caribe, regiones que él mismo ya ha reconocido oficialmente como Zonas Azules.

Alimentación, actividad física y vínculos sociales: las claves de las “Zonas Azules”

Poulain subrayó que la longevidad no depende de un solo factor, sino de una combinación de elementos genéticos, ambientales, culturales, laborales y de estilo de vida.

“El secreto de la longevidad es no olvidarse de vivir y amar, a pesar de la edad”, afirmó.

Durante la conferencia presentó los siete principios fundamentales de las Zonas Azules, entre ellos la alimentación saludable basada en productos locales y de temporada, mantenerse físicamente activo de manera natural, reducir el estrés, fortalecer vínculos familiares y comunitarios, mantener contacto con la naturaleza y conservar un propósito de vida.

También alertó sobre los efectos negativos que tiene el ritmo moderno y la presión digital.

“Hay que evitar los efectos negativos de la presión digital de la sociedad moderna”, señaló.

El investigador advirtió que el envejecimiento poblacional también representa uno de los principales desafíos de esta epoca. Como ejemplo, mencionó que en ciudades europeas como Madrid más de la mitad de la población ya supera los 60 años.

“Estas personas son esenciales para nuestra sociedad”, expresó, al insistir en la importancia de integrar activamente a los adultos mayores mediante espacios de convivencia, transmisión de conocimiento y participación dentro de su comunidad.

UdeG y especialistas impulsan una reflexión sobre bienestar y envejecimiento saludable

Por su parte, el coordinador general de Vinculación de la UdeG, Luis Gustavo Padilla Montes, señaló que la intención del encuentro fue generar una reflexión sobre bienestar, calidad de vida y envejecimiento saludable.

“No solo vivir más años, sino vivir felices y con buena calidad de vida”, indicó.

EL INFORMADOR/J. Acosta

La CEO y fundadora de Platino 60, Nelly Rosales Plascencia, destacó que el objetivo de estas iniciativas es impulsar “una nueva narrativa de longevidad” que permita replantear la forma en que las sociedades entienden el envejecimiento.

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Poulain concluyó con un llamado a transformar las comunidades locales bajo estos principios.

“Puedes crear una Zona Azul, puedes hacer que algo cambie si sigues los principios”, afirmó.

Al finalizar la conferencia, el investigador recibió una escultura de un colibrí azul elaborada por el artista Miguel Ángel Martín del Campo , símbolo que representó, según se explicó, la conexión humana y la transmisión del pensamiento que el científico ha promovido a través de sus investigaciones alrededor del mundo.

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