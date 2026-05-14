La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), en coordinación con otras instancias estatales y el TEC de Monterrey, trabaja en una nueva etapa de la aplicación Jalisco Alerta que incorporará el monitoreo de infraestructura tecnológica y física para prevenir riesgos durante el temporal de lluvias. Lo anterior es acompañado de la instalación de sensores en pasos a desnivel y la instalación de plumas automáticas que impedirán el ingreso de vehículos y personas a zonas inundables del Área Metropolitana de Guadalajara, explicó este jueves el director general de la UEPCBJ, Sergio Ramírez López.

El proyecto se desarrolla en coordinación con la AMIM y con el Tecnológico de Monterrey

El director explicó que el proyecto se desarrolla en coordinación con la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM) y con el Tecnológico de Monterrey, a través de herramientas tecnológicas que permitirán generar alertas en tiempo real y reforzar las acciones preventivas en puntos considerados de riesgo. “Estamos por comenzar la segunda etapa de Jalisco Alerta; es una herramienta que, además de informar, va a instrumentar”. Estuvimos en contacto con la Agencia Metropolitana de Infraestructura de Movilidad (AMIM), pues ellos tienen ya sensores en pasos a desnivel que se van a incorporar también a esta plataforma de Jalisco Alerta para notificar a la población en tiempo real en caso de inundaciones", dijo.

EL INFORMADOR / R. BOBADILLA

"Con el TEC de Monterrey, a través de un producto que trae con COECYTJAL, vamos a instrumentar otros 20 puntos", explicó Ramírez López. El funcionario señaló que, además de los sensores, se contempla colocar, con inversión de la UEPCBJ, 10 plumas a manera de barreras físicas, visuales y auditivas en distintos sitios de la Zona Metropolitana, principalmente en pasos a desnivel y/o cauces, con el objetivo de evitar incidentes durante las lluvias, como el riesgo de que los coches queden varados al interior de los túneles o sean arrastrados por los cauces, evitando así incidentes fatales.

Asimismo, indicó que la priorización de los puntos será definida por la Mesa Metropolitana de Gestión Integral de Riesgos del Imeplan y que se tomará como base el nuevo Mapa Único de Inundaciones que será presentado la semana próxima. "Esta es una etapa que está por arrancar y esperaríamos tenerla lista para la siguiente temporada de lluvias. Serían (instaladas), por ejemplo, en los principales pasos de avenida Washington y Lázaro Cárdenas, pero será la Mesa Metropolitana de Gestión Integral de Riesgos del Imeplan la responsable de definir los puntos", señaló el director de la UEPCBJ.

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También se implementarán sensores sísmicos

En otro tema, pero relacionado con Jalisco Alerta, Ramírez López añadió que la plataforma también integrará, posteriormente, sensores sísmicos, que estarían entrando en operación durante el segundo semestre del año. Sobre el alcance de la aplicación, indicó que actualmente registra cerca de 85 mil descargas, cifra que consideró positiva en comparación con otras herramientas gubernamentales, y ante lo cual invitó a la ciudadanía a que sigan descargándola desde sus tiendas de aplicaciones. La misma no tiene ningún costo, y permite que Jalisco Alerta le envíe a la persona que la tiene descargada en su teléfono móvil alertas sobre riesgos en general en el entorno en el que se encuentra, entre ellos choques, cierres y, por supuesto, probabilidad de lluvia, clave de cara al próximo temporal que se prevé inicie formalmente en junio.

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