Jueves, 14 de Mayo 2026

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Tlaquepaque reporta 99% de avance en limpieza de canales previo al temporal de lluvias

El director de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque informó que el programa de intervención comenzó desde noviembre pasado y contempla atención en 28 canales y arroyos

Por: El Informador

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque reportó un avance del 99 por ciento en los trabajos preventivos de limpieza y desazolve de canales y arroyos, acciones con las que se busca disminuir el riesgo de inundaciones en distintas zonas del municipio. CORTESÍA

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque reportó un avance del 99 por ciento en los trabajos preventivos de limpieza y desazolve de canales y arroyos, acciones con las que se busca disminuir el riesgo de inundaciones en distintas zonas del municipio. CORTESÍA

Ante la cercanía del temporal de lluvias, el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque reportó un avance del 99 por ciento en los trabajos preventivos de limpieza y desazolve de canales y arroyos, acciones con las que se busca disminuir el riesgo de inundaciones en distintas zonas del municipio.

El director de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque, Luis Enrique Mederos Flores, informó que el programa de intervención comenzó desde noviembre pasado y contempla atención en 28 canales y arroyos.

“Llevamos un 99 por ciento de avance en desazolves hasta hoy. El otro 1 por ciento estamos interviniendo en Arroyo El Seco y prolongación 8 de Julio es lo que tenemos nada más”, senaló el funcionario municipal.

Explicó que las labores de limpieza y supervisión se mantienen de forma permanente para detectar puntos donde sea necesario volver a intervenir y evitar obstrucciones que puedan derivar en inundaciones durante las lluvias.

El funcionario indicó que algunos espacios como los arroyos de Tizapán y El Vergel ya habían sido atendidos anteriormente; sin embargo, nuevamente fueron localizadas grandes cantidades de basura, muebles y bolsas con desechos arrojados en estos cauces.

“Desde noviembre iniciamos este programa preventivo y actualmente ya es la tercera ocasión que acudimos a algunos puntos para verificar y retirar nuevamente residuos que la ciudadanía continúa depositando en los arroyos y canales”, destacó.

Entre los puntos intervenidos se encuentran el Arroyo El Seco, Arroyo del SIAPA y Arroyo de En Medio, además de los vasos reguladores El Chicharrón y Revolución, sitios considerados prioritarios para reducir afectaciones durante el temporal.

Mederos Flores aseguró que el municipio se encuentra preparado para enfrentar la temporada de lluvias, aunque reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar tirar basura y desechos en la vía pública y cuerpos de agua.

“Muchas de las inundaciones se generan por el taponamiento de alcantarillas y cauces debido a la acumulación de basura. Hemos retirado toneladas de residuos de estos espacios y, durante las lluvias, gran parte de esa basura vuelve a ser arrastrada por el agua”, puntualizó.

Finalmente, explicó que cauces como Arroyo de En Medio, Arroyo La Colorada, Arroyo El Seco y Arroyo del SIAPA desembocan en la Presa de Las Pintas, además de recibir escurrimientos provenientes de municipios metropolitanos como Guadalajara, Tonalá, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga.

MF

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