PAN Jalisco aprueba presupuesto y reafirma unidad estatal

El Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en Jalisco aprobó su presupuesto durante la segunda sesión ordinaria y reafirmó la cohesión interna del partido, con representación de los 125 municipios del estado. La dirigencia destacó que este ejercicio consolida su estructura territorial y organizativa de cara a los desafíos políticos rumbo a 2027 .

En la sesión participaron el presidente estatal Juan Pablo Colín Aguilar, el tesorero Manuel Alejandro Rojas Rosales y el coordinador parlamentario Julio César Hurtado Luna. La presencia de consejeros de todo el estado fue señalada como muestra de la capacidad de articulación territorial del partido y de su vigencia organizativa frente a otros institutos políticos.

Fortalecen estructura y operación partidista

Durante la jornada previa, la dirigencia sostuvo reuniones con órganos internos y el Comité Permanente Estatal para afinar la coordinación institucional y la toma de decisiones estratégicas. En ese contexto, el Consejo Estatal ejerció sus atribuciones al avalar el presupuesto , con lo que se establecen las bases operativas para fortalecer el trabajo político y territorial en la entidad.

Llamado a la unidad rumbo a 2027

En su mensaje, Colín Aguilar subrayó que el PAN mantiene una oposición “consciente, inteligente y con propuesta”, y sostuvo que el partido busca posicionarse como una alternativa ante los retos que enfrenta Jalisco. Asimismo, convocó a las y los consejeros a mantenerse activos en esta etapa, con énfasis en la unidad y la responsabilidad institucional.

A la sesión también asistió el exgobernador Alberto Cárdenas Jiménez, junto con alcaldes, legisladores y representantes populares, quienes respaldaron el proceso de fortalecimiento del partido. Con ello, el PAN Jalisco reiteró su perfil como una fuerza política organizada, con presencia territorial y proyección hacia el próximo ciclo electoral.

SV