Sábado, 18 de Abril 2026

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PAN Jalisco aprueba presupuesto y reafirma unidad estatal

La dirigencia destacó que este ejercicio consolida su estructura territorial y organizativa de cara a los desafíos políticos rumbo a 2027

Por: El Informador

El Partido Acción Nacional en Jalisco aprobó su presupuesto durante la segunda sesión ordinaria y reafirmó la cohesión interna del partido, con representación de los 125 municipios del estado. CORTESÍA.

El Partido Acción Nacional en Jalisco aprobó su presupuesto durante la segunda sesión ordinaria y reafirmó la cohesión interna del partido, con representación de los 125 municipios del estado. CORTESÍA.

El Partido Acción Nacional en Jalisco aprobó su presupuesto durante la segunda sesión ordinaria y reafirmó la cohesión interna del partido, con representación de los 125 municipios del estado. CORTESÍA.

El Partido Acción Nacional en Jalisco aprobó su presupuesto durante la segunda sesión ordinaria y reafirmó la cohesión interna del partido, con representación de los 125 municipios del estado. CORTESÍA.

El Partido Acción Nacional en Jalisco aprobó su presupuesto durante la segunda sesión ordinaria y reafirmó la cohesión interna del partido, con representación de los 125 municipios del estado. CORTESÍA.

El Partido Acción Nacional en Jalisco aprobó su presupuesto durante la segunda sesión ordinaria y reafirmó la cohesión interna del partido, con representación de los 125 municipios del estado. CORTESÍA.

El Partido Acción Nacional en Jalisco aprobó su presupuesto durante la segunda sesión ordinaria y reafirmó la cohesión interna del partido, con representación de los 125 municipios del estado. CORTESÍA.

El Partido Acción Nacional en Jalisco aprobó su presupuesto durante la segunda sesión ordinaria y reafirmó la cohesión interna del partido, con representación de los 125 municipios del estado. CORTESÍA.

El Partido Acción Nacional en Jalisco aprobó su presupuesto durante la segunda sesión ordinaria y reafirmó la cohesión interna del partido, con representación de los 125 municipios del estado. CORTESÍA.

El Partido Acción Nacional en Jalisco aprobó su presupuesto durante la segunda sesión ordinaria y reafirmó la cohesión interna del partido, con representación de los 125 municipios del estado. CORTESÍA.

El Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en Jalisco aprobó su presupuesto durante la segunda sesión ordinaria y reafirmó la cohesión interna del partido, con representación de los 125 municipios del estado. La dirigencia destacó que este ejercicio consolida su estructura territorial y organizativa de cara a los desafíos políticos rumbo a 2027.

En la sesión participaron el presidente estatal Juan Pablo Colín Aguilar, el tesorero Manuel Alejandro Rojas Rosales y el coordinador parlamentario Julio César Hurtado Luna. La presencia de consejeros de todo el estado fue señalada como muestra de la capacidad de articulación territorial del partido y de su vigencia organizativa frente a otros institutos políticos.

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Fortalecen estructura y operación partidista

Durante la jornada previa, la dirigencia sostuvo reuniones con órganos internos y el Comité Permanente Estatal para afinar la coordinación institucional y la toma de decisiones estratégicas. En ese contexto, el Consejo Estatal ejerció sus atribuciones al avalar el presupuesto, con lo que se establecen las bases operativas para fortalecer el trabajo político y territorial en la entidad.

Llamado a la unidad rumbo a 2027

En su mensaje, Colín Aguilar subrayó que el PAN mantiene una oposición “consciente, inteligente y con propuesta”, y sostuvo que el partido busca posicionarse como una alternativa ante los retos que enfrenta Jalisco. Asimismo, convocó a las y los consejeros a mantenerse activos en esta etapa, con énfasis en la unidad y la responsabilidad institucional.

A la sesión también asistió el exgobernador Alberto Cárdenas Jiménez, junto con alcaldes, legisladores y representantes populares, quienes respaldaron el proceso de fortalecimiento del partido. Con ello, el PAN Jalisco reiteró su perfil como una fuerza política organizada, con presencia territorial y proyección hacia el próximo ciclo electoral.

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