El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prepara para recibir un muy necesario respiro meteorológico este domingo 19 de abril de 2026, marcando un cambio sumamente significativo en las condiciones climáticas recientes que han afectado a toda la región occidente del país.

Después de soportar estoicamente una intensa ola de calor que mantuvo los termómetros por encima de los 34 grados centígrados durante varios días consecutivos, las nubes finalmente se agruparán para traer el alivio térmico que los ciudadanos tapatíos tanto necesitaban para sus actividades de fin de semana.

¿Qué dice el pronóstico oficial para este domingo en la ciudad?

De acuerdo con los reportes más recientes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que la jornada dominical presente cielos mayormente nublados desde las primeras horas del día, bloqueando la radiación solar directa que había predominado a lo largo de toda la semana en la metrópoli.

En cuanto a las temperaturas, la máxima alcanzará los 31 grados centígrados durante el punto más caluroso de la tarde, mientras que la mínima se ubicará en unos agradables 17 grados al amanecer y anochecer , generando un ambiente mucho más templado y tolerable para quienes decidan salir a pasear.

El dato más esperado por todos los habitantes es, sin duda, la probabilidad de lluvia, la cual se sitúa en un sólido 35% durante el transcurso del día, presentándose principalmente como precipitaciones de ligeras a moderadas que podrían intensificarse ligeramente en ciertas zonas específicas de la ciudad .

El impacto de las precipitaciones en la ciudad y sus zonas aledañas

Los expertos del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara han señalado de manera puntual que estas lluvias atípicas del mes de abril ayudarán enormemente a mitigar la extrema sequedad del ambiente y a reducir los niveles de contaminación acumulados en el aire.

Zonas densamente pobladas como Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y el centro histórico de Guadalajara podrían experimentar los primeros chubascos justo pasado el mediodía , refrescando el asfalto caliente y mejorando notablemente la calidad del aire que respiran los millones de habitantes de esta gran urbe jalisciense.

Además, este sorpresivo fenómeno meteorológico beneficiará de manera indirecta a regiones naturales cercanas y vitales como el Lago de Chapala, aportando un poco de humedad muy necesaria a su cuenca mucho antes de que comience de forma oficial la temporada de lluvias en el estado de Jalisco.

Tips rápidos y prácticos para disfrutar tu domingo sin ningún contratiempo

Para que este repentino cambio de clima no te tome por sorpresa ni arruine tus planes de descanso, aquí te dejamos algunas recomendaciones sumamente útiles y prácticas si tienes pensado salir de casa durante este domingo familiar:

- No guardes el paraguas ni el impermeable: Aunque el pronóstico indique que la lluvia será de intensidad ligera, llevar contigo una sombrilla te salvará de cualquier chubasco repentino o llovizna inesperada durante tus paseos dominicales por la Vía RecreActiva o los parques de la ciudad.

- Vigila de cerca los cambios bruscos de temperatura: La rápida transición del calor extremo al ambiente húmedo y fresco puede afectar tus vías respiratorias; por ello, es altamente recomendable llevar contigo una chaqueta ligera o suéter para cuando comience a caer el atardecer.

- Conduce con extrema precaución en todo momento: Las primeras lluvias de la temporada suelen mezclar el agua con el aceite y polvo acumulados en el pavimento, volviendo las principales avenidas y calles de la ciudad mucho más resbaladizas y peligrosas de lo habitual para los automovilistas.

Disfruta al máximo de este merecido descanso térmico que nos regala la naturaleza, y aprovecha el clima fresco y nublado para recargar tus energías de manera positiva antes de comenzar una nueva y productiva semana laboral en la hermosa capital del estado de Jalisco.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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