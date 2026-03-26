Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 26 de marzo de 2026

El clima en Guadalajara para este jueves 26 de marzo prevé que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 10%.Viernes 27 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 13Sábado 28 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Martes 31 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Miércoles 1 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla