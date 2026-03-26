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Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 26 de marzo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

Por: Redacción web .

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 26 de marzo de 2026

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 26 de marzo de 2026

El clima en Guadalajara para este jueves 26 de marzo prevé que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 10%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Viernes 27 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 13

Sábado 28 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Martes 31 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Miércoles 1 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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