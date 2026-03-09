Trasladan a Puente Grande a seis reclusos generadores de violencia de Puerto Vallarta

Luego de una intervención realizada al Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) Costa Norte, en Puerto Vallarta, este lunes por autoridades de los tres niveles de Gobierno, la Secretaría de Seguridad del Estado dio a conocer el traslado de personas privadas de la libertad (PPL), de ese centro penitenciario al complejo de Puente Grande en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Desde temprana hora más de 500 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del área de Prevención y Reinserción Social del Gobierno Federal, DEFENSA y Marina, coordinados con la Policía Estatal Penitenciaria y la Policía Regional, se dieron cita en el Ceinjure de Puerto Vallarta para supervisar las instalaciones y la operación del mismo, desplegando un operativo de revisión extraordinaria para preservar el orden y la seguridad.

Tras esta, las autoridades localizaron diversos artículos ilícitos, no permitidos dentro del complejo penitenciario, entre ellos 79 puntas, seis mazos, 86 herramientas diversas, 30 encendedores, dos micrófonos y nueve extensiones.También se encontraron 18 envoltorios de vegetal verde con las características de la marihuana y 177 medicamentos varios.

Además, "por ser detectados como presuntos generadores de violencia", seis de los reclusos fueron trasladados al complejo penitenciario de Puente Grande, siendo éstos Víctor "N", Cristopher "N", Francisco "N", Alberto "N", Carlos "N" y David "N", de quienes no se brindó mayor información o datos sobre los ilícitos por los cuales se encontraban en el Ceinjure de Puerto Vallarta.

Lo anterior ocurre en el marco del motín registrado en este complejo el pasado 22 de febrero durante los hechos violentos ocurridos tras la captura y abatimiento de Nemesio Oseguera alias "El Mencho", líder del Cartel Nueva Generación, y tras el cual 23 de los reos se escaparon del complejo penitenciario, dejando además a un policía custodio sin vida.

Hasta el corte más reciente brindado por las autoridades estatales, de los 23 reclusos fugados se pudo ya reaprehender a cinco de ellos (cuatro en un solo hecho y uno más en un caso independiente), además de que, según los datos de la Fiscalía de Jalisco, uno más de ellos fue abatido. De esta forma, restan aún 17 reclusos por recapturar, quienes de acuerdo con el fiscal de Jalisco Salvador González de los Santos "son de alta peligrosidad" al estar señalados por delitos como secuestro, delincuencia organizada, homicidio y tráfico de armas.

