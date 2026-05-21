En el marco de la celebración por el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, realizada este jueves en las instalaciones del Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, destacó la relevancia de la relación bilateral entre la Entidad y el país vecino, particularmente en materia económica, comercial, cultural y de cooperación internacional.

Durante su intervención, el mandatario estatal resaltó que Estados Unidos representa actualmente el principal socio comercial de Jalisco y resaltó el crecimiento que ha tenido la Entidad en materia de exportaciones, particularmente hacia el mercado estadounidense, lo que, dijo, refleja el nivel de integración y colaboración que existe entre ambas regiones.

“Estados Unidos, además de ser un pueblo hermano, es nuestro principal socio comercial. Es el principal socio comercial de México y es el principal socio comercial de Jalisco. Por primera vez en la historia, Jalisco se convirtió en el estado no fronterizo líder en exportaciones. Esto a partir del año pasado. Repito el dato: somos el líder exportador como estado no fronterizo de la República. Somos el quinto estado de la República Mexicana en exportación y es muy probable que este 2026 desplacemos ya a Baja California y nos convirtamos en el cuarto estado a nivel nacional en exportaciones”, afirmó Lemus Navarro.

El mandatario estatal destacó además la importancia estratégica que tiene Estados Unidos para la economía jalisciense, al señalar que la mayoría de las exportaciones del estado tienen como destino ese país, especialmente productos relacionados con la industria electrónica y de semiconductores.

“El 80% de las exportaciones de Jalisco van a los Estados Unidos. El 52% de esas exportaciones son de la industria electrónica. Jalisco es el líder nacional en el diseño y producción de semiconductores. Tenemos el 70% del mercado nacional en semiconductores. Les doy un dato adicional: les decía que somos el quinto Estado de la República Mexicana en exportaciones, pero somos el tercer estado de la República Mexicana en exportaciones a los Estados Unidos. Imagínense la importancia que tiene nuestra relación de Jalisco con los Estados Unidos”, señaló.

Lemus Navarro también habló sobre los vínculos sociales y culturales que unen a Jalisco con Estados Unidos, al referir que millones de personas de origen jalisciense viven actualmente en territorio estadounidense, lo que, dijo, fortalece todavía más la cercanía entre ambas regiones.

“5.5 millones de jaliscienses viven en los Estados Unidos, 5.5 millones de jaliscienses de tres generaciones. Muchos de esos jaliscienses probablemente ni siquiera nacieron en Jalisco, es decir, son descendientes, hijos o nietos de jaliscienses”, mencionó.

Asimismo, destacó la coordinación existente entre el Gobierno de Jalisco y el Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara rumbo a la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026, donde Guadalajara será una de las sedes mundialistas.

“Muchos ciudadanos americanos vendrán a Guadalajara para disfrutar de los cuatro partidos de futbol y muchos jaliscienses irán a los partidos de futbol después a los Estados Unidos, y hemos recibido una amplia coordinación y apoyo del Consulado General de los Estados Unidos para poder atender tanto a los americanos que van a venir como a los jaliscienses que van a visitar los Estados Unidos”, finalizó el gobernador de Jalisco.

Al evento también acudió Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima, así como la Secretaria General del Gobierno de Nayarit, Rocío González, representante de Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador de Nayarit, además de invitadas e invitados especiales del ámbito público, la academia, gobiernos locales y líderes de opinión de Jalisco y la región.

MF