Karla Planter llama a repensar las ciudades y universidades a involucrarse en su construcción

Durante el Foro Global Urbano (WUF por sus siglas en inglés), celebrado en Bakú, Azerbaiyán, la rectora general de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter, llamó a repensar las ciudades desde una visión centrada en las personas y a las universidades a involucrarse en su construcción. Expuso la necesidad de este replanteamiento -en la que incluyó la vivienda- desde modelos urbanísticos, de infraestructura, financiamiento, sostenibilidad y políticas públicas.

Señaló que al pensar en vivienda existen preguntas sobre la convivencia en contextos cada vez más fragmentados, desiguales y complejos. Destacó que el Laboratorio en Ciencia de la Ciudad de la UdeG demuestra que las universidades deben involucrarse mucho más en los problemas que enfrentan las comunidades.

"Necesitamos colocar el diálogo interdisciplinario por encima de las jerarquías disciplinares. Necesitamos universidades mucho más vinculadas al territorio y laboratorios de ciudad que permitan generar soluciones desde el conocimiento científico y la realidad cotidiana", dijo.

La rectora advirtió que uno de los desafíos del mundo es que las políticas públicas en vivienda y ciudad puedan construirse con evidencia científica y superar los ciclos políticos. Las universidades, en tanto, enfrentan el reto de transformar sus modelos educativos para responder a la velocidad con la que cambia el conocimiento y formar profesionistas que sean capaces de comprender fenómenos complejos.

El debate sobre vivienda no debe limitarse a indicadores técnicos o económicos, sino a dimensiones sociales como la exclusión, la fragilidad comunitaria y la experiencia cotidiana, añadió. "Necesitamos desarrollar pensamiento crítico y pensamiento sistémico. La realidad no está segmentada y las soluciones tampoco pueden estarlo".

"Hay que aprender a escuchar a las personas y a las organizaciones sociales que viven estos problemas todos los días. Las ciudades deben pensarse siempre poniendo al centro a las personas", anotó.

Planter Pérez hizo referencia al libro Ciudad cebolla, elaborado por el Laboratorio en Ciencia de la Ciudad. La obra plantea que las ciudades están conformadas por infraestructura, territorio, administración, conocimiento y tejido social, entendidas como capas, que sólo pueden comprenderse de manera integral.

MF