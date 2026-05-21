EU celebra 250 años de independencia y refrenda cooperación con Jalisco rumbo al Mundial 2026

En las instalaciones del Consulado de Estados Unidos en Guadalajara, en el corazón de la colonia Monraz, este jueves se llevó a cabo la celebración del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos de América, con la presencia de invitadas e invitados especiales del ámbito público, la academia, gobiernos locales y líderes de opinión de Jalisco y la región Occidente.

La celebración hizo énfasis en la importancia de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, como vecinos y socios, quienes comparten un futuro basado en fronteras seguras, comunidades protegidas y un comercio sólido que genera empleo y prosperidad en ambos lados de la frontera compartida, de costa a costa.

La anfitriona de este importante evento, la cónsul general de los Estados Unidos en Guadalajara, Amy Scanlon, destacó que la celebración por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos no solo representa una conmemoración histórica para su País, sino también una oportunidad para fortalecer la cooperación internacional y la relación bilateral con México, Jalisco, y el resto de entidades que conforman el servicio de esta Embajada en México, incluyendo a Nayarit, Colima y Aguascalientes.

En su mensaje, afirmó que la relación entre ambos países “se construye todos los días” a través de los vínculos entre comunidades, universidades, empresas y gobiernos, y resaltó que la colaboración bilateral impulsa la innovación, el crecimiento económico, la educación, la seguridad y el intercambio cultural.

Además, puso especial énfasis en el papel de Jalisco como una región estratégica por su innovación, desarrollo tecnológico y conexión con Estados Unidos.

“La relación entre Estados Unidos y México se construye todos los días en nuestras ciudades y nuestras comunidades, y sobre todo en los vínculos humanos que nos unen. Cuando colaboramos nuestras economías crecen; cuando cooperamos nuestras comunidades se fortalecen; cuando trabajamos juntos nuestras naciones son más seguras y más prósperas”, afirmó la consul Amy Scanlon.

Además, dijo, este año es sumamente importante para las relaciones bilaterales, en particular, con Jalisco, de cara a la celebración de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026, donde Estados Unidos, México y Canadá, albergarán partidos de esta justa deportiva, y motivo por el cual, en esta ocasión, esta celebración anual fue adelantada, a fin de que no pasara desapercibida.

"Será la primera vez en la historia de 3 países organizan juntos un Mundial de Futbol, y la tercera ocasión que Guadalajara será sede mundialista. Más allá del deporte. Será una oportunidad para demostrar al mundo lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos. Millones de personas viajarán entre nuestros países, compartiendo nuestra ciudades, nuestra gastronomía, nuestra música y nuestras tradiciones. Y eso refleja algo muy profundo sobre nuestra relación: que cuando colaboramos, nuestras economías crecen, y que cuando cooperamos, nuestras comunidades se fortalecen", destacó la cónsul general.

En su intervención como invitado especial a la celebración, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, destacó la importancia de Jalisco no sólo en la región, sino en la relación que tiene la Entidad con Estados Unidos, por ejemplo, desde el año pasado Jalisco se convirtió en la tercera entidad con mayor exportación a Estados Unidos, y es el Estado no fronterizo que se ubica como el principal socio comercial del país vecino.

Pablo Lemus Navarro, destacó la importancia de Jalisco no sólo en la región, sino en la relación que tiene la Entidad con Estados Unidos. EL INFORMADOR / R. Bobadilla

Además, dijo, se tiene el dato que 5.5 millones de jaliscienses, de tres generaciones, viven en Estados Unidos.

Lo anterior, señaló, solo son algunos de los puntos en los cuales se refleja la necesidad de la cooperación directa, permanente y respetuosa, con los Estados Unidos.

Pablo Lemus también destacó la importancia de la relación directa con Estados Unidos de cara a la justa deportiva mundialista, ante lo cual agradeció profundamente la coordinación establecida con la Embajada de EU en Guadalajara, en todos los ámbitos, para la realización de este histórico momento.

"Porque muchos ciudadanos americanos vendrán a Guadalajara para disfrutar de los 4 partidos del fútbol, y muchos jaliscienses irán a los partidos de fútbol después a los Estados Unidos. Y hemos recibido una amplia coordinación y apoyo por parte del Consulado General de los Estados Unidos. Cónsul general, de verdad, mi enorme agradecimiento. Sabe que en Jalisco le tenemos una gran estima a usted y a todo el personal que trabaje en este consulado", finalizó su intervención el gobernador de Jalisco.

Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima, tomó la voz para hablar sobre que, si bien existen diferencias entre naciones, lo más importante son aquellos detalles que son compartidos, como la importancia de la seguridad, el interés de intercambio cultural y comercial, y el reconocimiento de la importancia de los puentes tendidos entre países.

"Entendemos muy bien la importancia del diálogo, de la cooperación, y de construir puentes de entendimiento entre nuestras sociedades. Les invito a fortalecer los lazos de colaboración, comunicación y amistad que nos permitan alcanzar los objetivos comunes, la prosperidad compartida. El pueblo estadounidense como el mexicano merecen paz, armonía y bienestar, sigamos sumando esfuerzos por el bienestar de nuestros pueblos", expresó la gobernadora.

La secretaria General del Gobierno de Nayarit, Rocío González, representante de Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador de Nayarit, reconoció la importancia de las relaciones entre las entidades que representan la Región Occidente, así como del Gobierno de Estados Unidos, ente fundamental de la cooperación internacional en beneficio de las y los ciudadanos, finalizó la secretaria.

Tras el acto protocolario se procedió a la tradicional "partida del pastel" que fue repartido entre las y los asistentes a esta importante celebración, quienes además disfrutaron una agradable tarde de cóctel y un espacio para fortalecer contactos y alianzas entre sectores.

MF