Con el objetivo de crear conciencia en la población ante los problemas de escasez, inundaciones y mala calidad del agua, esta noche fue presentado el documental "Cuando el agua calla" , creado por la Universidad Panamericana.

La producción, exhibida en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara , expone el origen de la problemática hídrica que enfrenta actualmente la ciudad, así como los principales retos y la necesidad de impulsar una cultura de cuidado y responsabilidad en torno al agua.

Académicos, empresarios y sociedad civil participan en el proyecto

El documental, de 25 minutos de duración, reúne testimonios y opiniones de representantes del sector académico, empresarial, gubernamental y de la sociedad civil.

El rector de la Universidad Panamericana, Abraham Mendoza Andrade, explicó que desde hace tiempo la institución identificó diversos desafíos prioritarios para la región y el país, entre ellos la crisis hídrica.

Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana. ESPECIAL

"Aquí hemos encontrado un reto enorme. De hecho, en la Universidad Panamericana lanzamos dos iniciativas en ese sentido. La primera fue el Centro de Ciudades Hidroadaptativas, que tiene como uno de sus pilares estratégicos la creación de cultura y concientización alrededor del tema del agua", comentó.

Por su parte, Carlos Ornelas Orozco, coordinador del Centro de Ciudades Hidroadaptativas de la Universidad Panamericana, señaló que el objetivo es impulsar ciudades capaces de adaptarse al agua, convivir con ella y reutilizarla.

"Tenemos distintas visiones en el tema del agua y, sobre todo, buscamos mover conciencias en la población sobre la importancia de cuidar nuestro recurso", expresó.

Centro de Ciudades Hidroadaptativas impulsará investigación y propuestas

Hace unos días fue presentado el Centro de Ciudades Hidroadaptativas, una iniciativa enfocada en generar investigación, información y propuestas relacionadas con la gestión del agua y los desafíos hídricos que enfrentan Jalisco, México y otras regiones del mundo.

El centro está integrado por académicos y académicas de la Universidad Panamericana y de otras instituciones educativas, además de especialistas e integrantes de la función pública vinculados al tema.

Sobre este nuevo espacio de análisis y reflexión, el rector Abraham Mendoza Andrade explicó que la intención es sumar esfuerzos académicos e institucionales para estudiar las problemáticas relacionadas con el recurso hídrico y aportar soluciones desde distintos enfoques.

Asimismo, detalló que el concepto de ciudades hidroadaptativas también contempla el análisis de modelos internacionales y de ciudades que enfrentan tanto escasez como exceso de agua, con el propósito de identificar buenas prácticas que puedan replicarse en otras regiones.

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