Pablo Lemus propone que elecciones del Poder Judicial sean hasta 2028

Este lunes el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, hizo un llamado a considerar que las elecciones en torno a la renovación del Poder Judicial en Jalisco sean aplazadas hasta 2028.

Esto, señaló, como una posibilidad para que se evite que las y los candidatos a la elección judicial empleen las estructuras de los partidos políticos (en el marco de las elecciones municipales de 2027), y para brindar mayor certeza a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

En el marco de la celebración de Punto Empresarial 2026, de COPARMEX Jalisco, el mandatario estatal Lemus Navarro señaló que "se tiene una importante oportunidad en el estado para una armonización a la reforma al Poder Judicial, que garantice que los mejores perfiles desempeñen dichas responsabilidades".

"Si empatamos una elección judicial con una elección electoral, como la que vamos a tener en 2027 con diputados locales, diputados federales y presidentes municipales, vamos a caer en el riesgo de que los candidatos al Poder Judicial se conviertan en candidatos de partidos políticos, y eso es peligroso para su autonomía", explicó el Gobernador del Estado.

"Una herramienta de negociación para llevar bien el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, es diferir la elección judicial, porque esto ha traído una falta de certeza para inversionistas", añadió como parte del llamado para asegurar un tránsito amable y transparente hacia la nueva legislación, en beneficio de las y los jaliscienses, según refirió el mandatario estatal.

Desde febrero de 2025 las diferentes fuerzas políticas de Jalisco en el Congreso del Estado, así como el Ejecutivo Estatal, y por supuesto, el Poder Judicial, presentaron sus propuestas de ley para la aplicación de la renovación del Poder Judicial en Jalisco. Sin embargo, ante la falta de consenso, a más de un año las y los diputados locales no han discutido, y por consecuente, no ha sido aprobada, la homologación de la reforma al Poder Judicial en nuestra Entidad.

MF