El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, presentó desde la Ciudad de México la estrategia turística, cultural, social y económica para consolidar al Estado como la sede más mexicana del Mundial 2026, junto con Guadalajara y Zapopan.

Lemus destacó la participación de artistas y deportistas locales como embajadores de Jalisco, incluyendo a Maná, Alejandro Fernández, Carlos Santana, Alejandra Orozco, Ramón Morales y Fernando Quirarte, quienes representarán la identidad cultural y deportiva del estado. “Cuando se habla de México en el mundo, los grandes símbolos son de Jalisco: el mariachi, el tequila, la charrería… y los grandes deportistas y artistas”, afirmó el Gobernador.

La estrategia contempla espectáculos públicos gratuitos, un FIFA Fan Festival de 39 días en el Centro Histórico de Guadalajara, y un plan de infraestructura que incluye mejoras en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, la Carretera a Chapala, la Glorieta Minerva, la Línea 5 del transporte público y la conexión con la Línea 3 y el Estadio Guadalajara.

Michelle Fridman Hirsch, Secretaria de Turismo de Jalisco, indicó que la entidad recibirá 3 millones de visitantes durante la justa mundialista y contará con 90 mil habitaciones disponibles, 400 kilómetros de costa, 12 Pueblos Mágicos y 27 nuevas rutas aéreas.

Juan José Frangie Saade y Verónica Delgadillo García, presidentes municipales de Zapopan y Guadalajara, destacaron la coordinación de recursos públicos y privados para garantizar la celebración, mientras se capacita al personal de turismo y servicios para ofrecer la mejor atención a los visitantes.

Con estas acciones, Jalisco se prepara para mostrar su cultura, deporte y hospitalidad, consolidándose como la sede más mexicana del Mundial 2026.

CT