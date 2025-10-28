Martes, 28 de Octubre 2025

Promueven a Jalisco como la sede más mexicana rumbo al Mundial

La estrategia contempla espectáculos públicos gratuitos, un FIFA Fan Festival de 39 días en el Centro Histórico de Guadalajara, y un plan para fortalecer la infraestructura tapatía

Por: El Informador

Presentación de la estrategia turística y cultural para posicionar al estado como la sede más mexicana del Mundial 2026. ESPECIAL

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, presentó desde la Ciudad de México la estrategia turística, cultural, social y económica para consolidar al Estado como la sede más mexicana del Mundial 2026, junto con Guadalajara y Zapopan.

Lemus destacó la participación de artistas y deportistas locales como embajadores de Jalisco, incluyendo a Maná, Alejandro Fernández, Carlos Santana, Alejandra Orozco, Ramón Morales y Fernando Quirarte, quienes representarán la identidad cultural y deportiva del estado. “Cuando se habla de México en el mundo, los grandes símbolos son de Jalisco: el mariachi, el tequila, la charrería… y los grandes deportistas y artistas”, afirmó el Gobernador.

La estrategia contempla espectáculos públicos gratuitos, un FIFA Fan Festival de 39 días en el Centro Histórico de Guadalajara, y un plan de infraestructura que incluye mejoras en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, la Carretera a Chapala, la Glorieta Minerva, la Línea 5 del transporte público y la conexión con la Línea 3 y el Estadio Guadalajara.

Michelle Fridman Hirsch, Secretaria de Turismo de Jalisco, indicó que la entidad recibirá 3 millones de visitantes durante la justa mundialista y contará con 90 mil habitaciones disponibles, 400 kilómetros de costa, 12 Pueblos Mágicos y 27 nuevas rutas aéreas.

Juan José Frangie Saade y Verónica Delgadillo García, presidentes municipales de Zapopan y Guadalajara, destacaron la coordinación de recursos públicos y privados para garantizar la celebración, mientras se capacita al personal de turismo y servicios para ofrecer la mejor atención a los visitantes.

Con estas acciones, Jalisco se prepara para mostrar su cultura, deporte y hospitalidad, consolidándose como la sede más mexicana del Mundial 2026.

