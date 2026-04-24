Pablo Lemus Navarro anuncia iniciativa para impulsar la vivienda social

Para garantizar el acceso a la vivienda digna, a través de un esquema colaborativo entre el Estado, los Municipios y desarrolladores en los 125 municipios de la entidad, Pablo Lemus Navarro, Gobernador del Estado, anunció que presentará una iniciativa de ley ante el Congreso del Estado de Jalisco.

"Entendemos que hoy no necesitamos una política de recaudación en materia de vivienda (...), hoy debemos de entender que el Estado y los Municipios debemos de condonar todo lo que esté a nuestro alcance, porque tenemos una responsabilidad social para hacer vivienda", declaró Lemus Navarro.

En el marco de la XV Reunión Anual de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), en Puerto Vallarta, el mandatario estatal afirmó que la iniciativa contemplará facultar a los Municipios para condonar cobros y hacer descuentos, respetando su autonomía de decisión.

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Lemus Navarro agregó la posibilidad de establecer una mesa de trabajo para revisar el ordenamiento de los derechos de agua.

De esta manera, el SIAPA podría reducir cobros por factibilidades, y se insta a que los desarrolladores reduzcan sus márgenes para dotar de vivienda asequible a la ciudadanía, superando una visión metropolitana y extenderla a todo el estado.

Propuesta para acceso a la vivienda social y convenios con el SIAPA

Lemus Navarro explicó que el Gobierno Estatal, Municipios, e iniciativa privada, trabajarán para consolidar una propuesta que revierta el déficit de 700 mil viviendas que se presenta en la entidad. El objetivo es que se facilite el acceso a la vivienda social, con un precio menor a 1.1 millones de pesos para las familias de bajos ingresos.

En lo que corresponde a las medidas estatales, se reducirán los costos de escrituración y registro de desarrollo de vivienda social, por lo que se propone modificar la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco y la Ley de Ingresos de la misma.

Esto se suma a la propuesta de realizar convenios con el SIAPA, para que los cobros por factibilidades se destinen para obras en los polígonos donde se encuentren los desarrollos de vivienda social, es decir, también facultar descuentos o exenciones en el pago por incorporación al sistema de agua potable.

"Debemos de abrir todas y todos el abanico para la consideración de la vivienda con una lógica y con una visión a los 125 municipios de Jalisco. (…) En esta enorme necesidad que se tiene, yo quiero poner todo lo que esté de nuestra parte del Gobierno del Estado de Jalisco", declaró Lemus.

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Se contempla al Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI), como ente dictaminador para el otorgamiento de beneficios fiscales a desarrolladores, así como un ente promotor de la adquisición de vivienda, mediante un programa social de carácter general.

El mandatario estatal añadió que se pueda revisar el posible incremento de densidades en el Programa de Ordenamiento Territorial Metropolitano y los Planes Parciales de Desarrollo, de la mano del Instituto Metropolitano de Planeación y Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan), a fin de reducir el precio de la vivienda y sumar acciones que abonen a la meta.

Lemus Navarro también planteó revisar todo el patrimonio del Gobierno del Estado, que se pueda aportar a los particulares, para generar un fondo revolvente de compra de tierra.

“No hay vivienda disponible para las familias que más lo necesitan. Una solución estructural a fondo es igualmente compleja, y puede requerir de mucho tiempo. Sin duda hay que iniciar ese proceso de transformación sectorial", señaló Joaquín Vaca Elguero, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), en Jalisco para el periodo 2025-2027.

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Iniciativas del Gobierno Federal

En esta semana, el Gobierno de Jalisco llevó a cabo iniciativas junto al Gobierno Federal, empresarios y Municipios para facilitar la adquisición de tierra y viviendas para la ciudadanía, a través del trabajo del Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI).

También inició el Programa Vivienda para el Bienestar en Lagos de Moreno, que está por comenzar acciones de construcción en Tepatitlán de Morelos, Autlán de Navarro y El Salto, donde se trabajará con CONAVI y el INFONAVIT.

El Gobierno del Estado realizará la donación de terrenos, en los que serán construidos los futuros desarrollos habitacionales con una inversión de 350 millones de pesos.

Por su parte, en Acatic se dio el banderazo al Programa de Suelo Urbano para Vivienda, en el que, con recursos de los propios beneficiarios y de las organizaciones New Story y UR+PA, se generarán acciones para urbanizar, este año, 5 mil 798 lotes en varios municipios.

Una vez que cuenten con la certeza jurídica del terreno, las personas podrán acceder a financiamiento público o privado para construir viviendas dignas y asequibles.

Mediante el Programa Legado, se construirán las primeras 300 viviendas para elementos de Seguridad Pública del Estado, en Zapopan y Tonalá.

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