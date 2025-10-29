Pablo Lemus destaca importancia de la industria tequilera

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, participó en la celebración de la XLIV edición del Día del Tequilero donde destacó la importancia de la industria.

El mandatario reiteró su respaldo al Consejo Regulador del Tequila (CRT), como único organismo para la conservación de la denominación de origen de esta bebida.

“La industria tequilera de Jalisco, para el mundo, merece gobiernos que la respalden y que la apoyen (...) En México tenemos que conservar al Consejo Regulador del Tequila como el único ente regulador de nuestra bebida tradicional, ningún otro”, mencionó Lemus Navarro.

Durante su discurso recordó el apoyo que recibió por parte del empresario Juan Francisco Beckmann Vidal para emprender el programa de música de Orquestas Sinfónicas Infantiles en Zapopan, con el que se impulsó el desarrollo y el empoderamiento.

Pablo Lemus entregó el reconocimiento “El Sueño”, obra del escultor Javier Marín, al empresario tequilero Juan Francisco Beckman Vidal por su compromiso con la excelencia, el respeto por la tradición y su impulso constante hacia la innovación de la agroindustria del tequila.

A nombre de su padre, Juan Domingo Beckman Legorreta, destacó este gesto hacia su familia que, dijo, reflejó el sueño de Juan Beckmann Vidal de ver al tequila, no solo como un producto, sino como una gran causa colectiva, que detrás de cada botella hay historia, cultura y trabajo.

"Esta joya mexicana, que nos ha abierto puertas en más de 120 países sólo seguirá siendo y creciendo si lo defendemos juntos con orgullo, unidad y responsabilidad”, mencionó Juan Domingo Beckmann.

Roberto Ciprés Cruces, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT), indicó que es momento de reconocer lo que se ha construido en esta agroindustria a la calificó como sostenible, competitiva y humana.

"El tequila ha sido motor de transformación de nuestra tierra, es una agroindustria que no se detiene (...) Me enorgullece saber que cada litro que se produce contribuye al crecimiento regional, al bienestar de miles de hogar y a la consolidación de la agroindustria como símbolo de calidad y compromiso” , destacó.

Puntualizó que hablar del tequila es hablar de excelencia de las y los productores, industriales, envasadores, autoridades y el CRT. También llamó a mantener la unidad y el diálogo para construir el camino que permita seguir creciendo sin perder la identidad y el compromiso con la calidad.

