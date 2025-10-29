Zayu, Clutch y Maple, las tres mascotas que representarán al Mundial de Futbol 2026, visitaron por primera vez la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde disfrutaron de algunos de los escenarios más destacados de la ciudad previo a la justa deportiva.

Su primera parada fueron las Fiestas de Octubre, donde convivieron con niñas y niños de distintas escuelas de la ciudad.

De ahí pisaron el Centro de Zapopan, donde fueron recibidos por el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, quien se dijo gustoso de poder convivir con las tres mascotas, que representan a los animales más emblemáticos de los países donde se desarrollará el próximo Mundial: México, Estados Unidos y Canadá.

"Las recibimos con los brazos abiertos, y quiero agradecerle a la FIFA que nos haya dado oportunidad de que visitara Zapopan, una de las sedes de este Mundial. Nosotros seguimos trabajando a marchas forzadas en muchas áreas: seguridad, infraestructura, derechos humanos, turismo. Pero tenemos una gran capacidad. La Zona Metropolitana está preparada porque ya tenemos eventos de talla mundial, y por eso somos una ciudad que está preparada para recibir cualquier evento. Y tenemos lo más importante, la 'cereza del pastel, que es el mejor estadio de Latinoamérica", destacó el munícipe durante la llegada de las mascotas.

Luego de una cascarita improvisada con el munícipe, las tres mascotas bailaron el jarabe tapatío en alusión a la tierra jalisciense, donde se disputarán cuatro de los 13 partidos a jugarse en México.

Como parte de su gira por la ciudad, de ahí partieron al Estadio Akron, en Zapopan, donde se jugarán dichos encuentros, continuando así sus actividades de promoción a solo 225 días de que inicie esta celebración deportiva. Al finalizar, se dirigieron al Centro de Guadalajara, donde también convivieron con las y los tapatíos.

Esta es la primera vez en la historia de los Mundiales de futbol en la que serán tres las mascotas que representen a la próxima justa deportiva: una por cada país sede.

Conoce las mascotas para el Mundial 2026

Zayu, un jaguar que habita en las selvas del sur de México y el cual representa a nuestro País.

Clutch, un águila para Estados Unidos, cuyo nombre, en el argot deportivo de aquella nación, representa una acción decisiva.

Maple, que representa a Canadá dando su nombre gracais al árbol más representativo de este país de América del Norte.

