Detienen a dos presuntos ladrones armados y con droga en Tlaquepaque

Oficiales de la Policía Metropolitana detuvieron a dos presuntos ladrones en calles de la colonia Salvador Portillo López, en Tlaquepaque, y quienes, de acuerdo con información extraoficial, estarían involucrados en distintos robos con violencia a transeúntes en varias colonias del municipio.

En atención a reportes ciudadanos sobre robos a personas en esta zona de Tlaquepaque, la dependencia desplegó un operativo de vigilancia en la Salvador Portillo López. Con estas acciones se logró detectar a dos sujetos, sobre las calles Romero y Nardo. Uno de ellos llevaba consigo un arma de fuego.

Al notar a los policías, ambos intentaron huir del lugar, pero los uniformados detuvieron inmediatamente a uno de ellos, mientras que el otro fue alcanzado metros más adelante. Tras realizar la inspección de seguridad, les aseguraron un arma de fuego hechiza o de fabricación artesanal, con un cartucho útil calibre .40 milímetros, así como dos bolsas resellables con presunto 'crystal' y una pastilla de clonazepam.

Los detenidos, identificados como Pedro 'N' de 33 años y Luis 'N' de 24, respectivamente, fueron puestos a disposición de un agente del ministerio público federal. En tanto, ambos estarían presuntamente implicados en robos con violencia a personas de carteras y teléfonos en las colonias Salvador Portillo López, San Pedrito, Lomas de San Miguel, Las Huertas, La Duraznera y Revolución.

MF