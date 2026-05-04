Vertedero incendiado en Zapopan operaba de forma irregular

El vertedero que se incendió desde la tarde del pasado martes en la zona del Technology Park, en Zapopan, es clandestino y opera de forma irregular, lo cual ya había sido detectado por parte del Gobierno municipal.

Desde el pasado mes de octubre, el Gobierno municipal de Zapopan notificó a la Fiscalía de Jalisco las irregularidades en materia de delitos ambientales que ocurrían en el predio ubicado detrás del complejo industrial Technology Park, cerca de camino a Nextipac y la avenida que lleva al Centro Universitario de Ciencias Biológico Agropecuarias, donde, incluso, hay reportes técnicos.

En dicho reporte, se constató que existe evidencia suficiente del depósito sin autorización de residuos que, por su clase, ocasionan la contaminación del suelo, del agua y del aire, generando impactos negativos al ecosistema, según se refirió. El daño ambiental asciende a 410 millones de pesos.

El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, reconoció que el sitio es irregular y estaba operando de manera clandestina, provocando las afectaciones al medio ambiente tras el incendio que comenzó desde el pasado martes.

"Es un tiradero clandestino donde había llantas, basura, no estaba bardeado y no lo teníamos identificado y ya tenía muchos materiales inflamables, y aunque no es una superficie tan grande, nos ha llevado más tiempo de lo previsto el combate", dijo.

El munícipe indicó que habrá sanciones contra los responsables de la operación del vertedero irregular. La Sindicatura ya investiga de quién es el predio.

La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) informó que el pasado miércoles se detectaron diversas anomalías y se constató que se trata de un sitio irregular, por lo que se inició un procedimiento administrativo sancionador, en que eventualmente se citará a los responsables.

Sin embargo, no sería el primer vertedero irregular que opera en Jalisco: entre 2019 y 2025, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) emitió 84 sanciones por la existencia de vertederos irregulares en la entidad, según se informó por transparencia. En lo que va del año, la dependencia informó que fueron cuatro resoluciones administrativas.

Entre algunos vertederos irregulares, está el vertedero de Huaxtla, ubicado en el municipio de El Arenal y cerca de los linderos del bosque La Primavera, basurero a cielo abierto que ha operado de forma irregular desde hace varios años.

Gerardo Bernache, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), criticó el que haya vertederos irregulares, lo cual habla de un problema de gestión de residuos que no ha sido atendido por las autoridades.

El incendio provocó la activación de una emergencia atmosférica en Zapopan, la cual se extendió hasta el municipio de Guadalajara debido a la emisión de contaminantes, suspendiendo clases el pasado miércoles en la zona poniente de la ciudad.

Voz del experto

Gerardo Bernache, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), criticó el que haya vertederos irregulares, lo cual habla de un problema de gestión de residuos que no ha sido atendido por las autoridades.

"Un incendio, lo primero que te dice, es que el sitio tiene problemas de gestión, que no está bien organizado, que no cumple con la normatividad ambiental vigente, que es la Norma Ambiental 083 y que para la ubicación, diseño, operación, es un sitio irregular que va a estar dando problemas", refirió el especialista en gestión de residuos.

Bernache alertó que los incendios provocan múltiples afectaciones debido a los residuos con riesgo y mayor tipo de contaminantes, como solventes, pinturas, pilas, plásticos, llantas, entre otros.

"Son muy problemáticos porque se están incendiando una multiplicidad de materiales, principalmente podemos tener cierto tipo de residuos contaminantes. Dentro de los residuos sólidos domiciliarios o municipales hay cierto tipo de contaminantes, pilas, baterías, restos de medicamentos, solventes, pinturas", comentó.

Bernache advirtió que la quema de plásticos puede generar la emisión de múltiples contaminantes como partículas PM2.5 y PM10, entre otras, las cuales pueden afectar seriamente la salud de la población.

Ante la quema del vertedero de Zapopan o la existencia de rellenos sanitarios como Matatlán y Laureles, exige que debe de haber una política que incluya la reducción de generación de residuos, separación, mejora en los procesos de operación de los rellenos sanitarios y que cumplan con todos los lineamientos, entre otros.

Laureles y Matatlán también se incendiaron

Los rellenos sanitarios de Matatlán y Los Laureles, ubicados en el municipio de Tonalá, generaron múltiples daños ambientales causados por la emisión de contaminantes en el manejo de residuos por varios años, lo que provocó que se implementaran medidas de remediación por parte de autoridades estatales.

Ambos vertederos se incendiaron en años recientes, lo que los puso en el ojo del huracán por los malos manejos que tuvieron por parte de la empresa concesionaria que los operó.

En el caso del vertedero de Los Laureles, se incendió en abril de 2019, provocando la emisión de contaminantes a la ciudad, hecho que motivó su proceso de cierre debido a las irregularidades que presentaba, mismo que se concretó hasta el año 2021. Desde entonces, aun cuando estaba en etapa de cierre, tuvo un incendio en el mes de febrero de 2025, lo que levantó las críticas del alcalde Sergio Chávez contra la empresa concesionaria.

Previamente, el vertedero de Matatlán se incendió en el año 2023, provocando contaminación en la ciudad, sobre todo en la zona oriente, lo cual motivó, también, las críticas por parte del alcalde tonalteca, Sergio Chávez.

Desde el año 2025, la Procuraduría avanzó en la remediación de Los Laureles al 30% general, mientras que en Matatlán está al 10%.

En aquella ocasión, se informó que los trabajos en el vertedero de Los Laureles van conforme al calendario; en contraste, en el vertedero de Matatlán, de Tonalá, los trabajos tenían un retraso de dos semanas.

Para la remediación de ambos rellenos sanitarios, la autoridad estatal estableció un plazo de cumplimiento que es inamovible; además, para asegurar que se cumpla el acuerdo, se tienen 340 millones de pesos como garantía. En caso de que la empresa Caabsa Eagle no cumpla con los acuerdos, tendría que pagar dicha cantidad por incumplimiento.

MF