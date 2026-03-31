Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 31 de marzo de 2026

El clima en Chapala para este martes 31 de marzo prevé que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se informó, el clima presenta un 50% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 48%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Jueves 2 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Sábado 4 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Domingo 5 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Lunes 6 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Martes 7 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

