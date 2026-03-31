Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 31 de marzo de 2026

El clima en El Salto para este martes 31 de marzo informa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 25%.

Según se anuncia, el clima presenta un 74% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Sábado 4 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Domingo 5 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Lunes 6 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Martes 7 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

