Jalisco: la mejor casa de habanos está ubicada en el corazón de Guadalajara y pocos la conocen

Si estas en busca del lugar que venda los mejores habanos de Jalisco esto puede interesarte; pocos conocen "La Casa del Habano" la cual se encuentra dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, ahí encontrarás los puros de la calidad más alta.

La mejor casa de habanos en Jalisco

La Casa del Habano es una franquicia internacional que reúne más de 155 tiendas distribuidas en más de 60 países y 120 ciudades. La primera tienda se inauguró en noviembre del año 1990 en México en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo, por un grupo de empresario mexicanos aficionados por el habano. Posteriormente se fueron extendiendo a otras ciudades de México y a otros países.

El concepto que tiene este negocio es de una boutique especializada en la venta exclusiva de habanos, lo que convirtió a la marca en una referencia internacional. El principal objetivo de la marca es mostrar al consumidor el habano en un entorno exclusivo, que esté en óptimas condiciones de conservación y la presentación del producto.

La franquicia fue concebida desde el inicio y se mantiene en la actualidad, como un lugar de encuentro y relaciones públicas entre personas que tienen el gusto en común con el disfrute del habano, un producto exclusivo, con denominación de origen protegida (DOP), y tradiciones familiares, hecho a mano por expertos torcedores, con materias primas cultivadas en la tierra del mejor tabaco del mundo Cuba.

¿Qué ofrece esta tienda?

En la red de tiendas de la franquicia La Casa del Habano encontrará asesoría especializada para adquirir los habanos tanto para los consumidores más exigentes como para el amateur, quien podrá incursionar en la cultura del producto.

Tienen a la venta habanos que ofrecen presentaciones o vitolas especiales que no se encuentran con facilidad, y que son muy deseados por coleccionistas. Así como también ediciones limitadas, y una gran variedad de alejados, regionales, versiones regulares o que estén en reserva, y accesorios exclusivos de la tienda.

Al mismo tiempo cuenta con espacios personalizados donde usted puede dejar sus habanos guardados, bajo el más estricto control de calidad y conservación.

La boutique está ubicada en el centro comercial Andares, dirección Boulevard Puerta de Hierro 4965, en la colonia Puerta de Hierro en el municipio de Zapopán, Jalisco. Su número de contacto es 52 33 31918500.

¿Qué es un habano?

Un habano es un puro o cigarro de alta calidad producido en Cuba, es reconocido mundialmente bajo una Denominación de Origen Protegida (D.O.P). Son elaborados totalmente a mano con métodos tradicionales utilizando hojas cultivadas exclusivamente en la isla, garantizando autenticidad y estándares de calidad rigurosos.

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