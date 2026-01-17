Con el ingreso de humedad del océano Pacífico y los efectos del Frente Frío 29, así como otros sistemas meteorológicos, se han registrado lluvias en diversos puntos de Jalisco, así como caída de nieve o aguanieve y vientos fuertes en varias zonas del país. Al menos así lo indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), mientras que los fanáticos del montañismo se enteran, entusiasmados, de que las cumbres del país se cubren de nieve para subir a las cimas y cumplir con una de esas que dicen son experiencias que se deben vivir al menos una vez.

En Jalisco, el Nevado de Colima, localizado al sur del Estado, es un destino imperdible para quienes disfrutan de las aventuras al aire libre. Si bien se puede visitar todo el año, la montaña más alta del occidente del país es particularmente popular en invierno, cuando en temporadas como en la actual que se cubre de nieve y ofrece la posibilidad de ver este fenómeno hidrometeorológico que no es común a otras alturas. Aunque se goza de temperaturas más frescas en la primera (o última) estación del año, no cae nieve en esta región de México, y el Nevado es la única opción en estos casos.

El invierno es la temporada propicia para la presencia de nieve en el Nevado de Colima; no obstante, este fenómeno solo se presenta cuando coinciden condiciones específicas, como temperaturas por debajo de los cero grados Celsius y una humedad relativa cercana al 100 por ciento. Bajo ese escenario, y debido al ingreso del Frente Frío número 29 junto con la humedad proveniente del océano Pacífico, ayer viernes se registró la primera nevada del año en la cima de este emblemático punto del Estado.

En su reporte del clima de este sábado 17 de enero, el SMN, dependencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el Frente Frío 29 se desplazará sobre el noreste y oriente del territorio nacional, en interacción con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical, originarán lluvias y chubascos en dichas regiones, así como lluvias de fuertes a muy fuertes en Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz; la masa de aire polar asociada al frente, ocasionará un nuevo descenso de las temperaturas sobre el norte, noreste y oriente del país; así como un nuevo evento de "Norte" con rachas de 60 a 80 km/h y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas y Veracruz; extendiéndose durante la madrugada del domingo al istmo y golfo de Tehuantepec. Por otra parte, el persistente ingreso de humedad del océano Pacífico hacia el occidente del país, aunado a inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del norte, centro, sur y occidente del país. También pronostica probabilidad de caída de nieve o aguanieve durante la noche en cimas montañosas con altitudes superiores a cuatro mil metros sobre el nivel del mar (msnm) del occidente del país, centro y oriente de México, entre las que se incluyen el Nevado de Colima.

En caso de que así ocurra, las personas que quieran subir a la cima, deben considerar los avisos de Protección Civil respecto al clima, ya que cuando se presentan condiciones adversas, la indicación es no hacerlo. Para cuando se den los permisos, es indispensable acudir siguiendo algunas medidas.

El portal de Internet Parque Nacional Nevado de Colima indica en su reglamento que por cuestiones de seguridad, para subir a la montaña se debe llevar:

Un botiquín de primeros auxilios , que incluya información de enfermedades crónicas, tipo sanguíneo, alergias y contactos de emergencia de las y los participantes en el paseo

, que incluya información de enfermedades crónicas, tipo sanguíneo, alergias y contactos de emergencia de las y los participantes en el paseo Una mochila de ataque con elementos como linterna, navaja, silbato, bloqueador solar, agua suficiente, comida que incluya energéticos como chocolates y oleaginosas, una chamarra extra, mapa y brújula o GPS

La página nevadodecolima.com.mx señala que es importante:

Usar calzado cerrado bota tipo trekking

Vestirse con ropa apropiada para bajas temperaturas y que mantengan el cuerpo caliente, ya sea del tipo polar; ropa térmica bajo tu ropa de uso normal; piden evitar la mezclilla

Llevar chamarra rompevientos

1 impermeable

Gorra

Lentes oscuros para proteger ojos de los rayos ultravioleta del sol

Utilizar protector solar

Guantes

Gorro

Alimentos que se considere consumir

También piden que:

Se avise de la salida e itinerario a algún amigo o familiar, para que esté pendiente del regreso

Por seguridad, es preferible realizar paseos en grupo que en solitario

Si no se conoce la zona, se pueden contratar los servicios de guías de turismo calificados

Para cualquier eventualidad, recordar que el número de emergencias es el 911 y llevar el teléfono con la batería cargada o en su defecto, llevar una power bank para cargarlo en el camino

Para acceder a la brecha de acceso al Nevado, es importante recordar que se recomienda llegar en vehículos altos tipo 4x4, de preferencia no tipo sedán

Visita las fuentes oficiales para que estés al tanto de la información del tiempo en la cima, así como de las medidas para disfrutar esta experiencia natural.

