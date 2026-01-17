Nevado de Colima: ¿Cuánto tiempo se hace de Guadalajara a Ciudad Guzmán?

En invierno, surgen como opción atractiva para visitar en fines de semana los Pueblos Mágicos que se encuentran en regiones donde la temperatura baja, ya que ofrecen paisajes diferentes a los que se tienen en la ciudad o la costa. En el caso de Jalisco, si bien no forma parte de este programa, el municipio de Ciudad Guzmán se erige como una gran opción turística para visitar debido a su ambiente agradable, su deliciosa comida, y claro, porque tiene la entrada principal al Parque Nacional Nevado de Colima, el lugar ideal para ver nieve cuando cae y que, para los amantes de este clima, ya ocurrió este año.

Si estás planeando un viaje desde Guadalajara a Ciudad Guzmán, una de las principales preguntas que puedes tener es, ¿cuánto tiempo toma recorrer el camino hasta esa zona del sur de Jalisco? Conocer el tiempo estimado de recorrido para un viaje ayuda a planificar un itinerario de forma más agradable y efectiva.

Distancia y tiempo de viaje de Guadalajara a Ciudad Guzmán

La distancia entre Guadalajara y Ciudad Guzmán es de aproximadamente 130 kilómetros, según Google Maps. Dependiendo del medio de transporte que elijas y de las condiciones del tráfico, el tiempo de recorrido puede variar.

Según Google Maps, en automóvil: El tiempo promedio en coche es de 1 hora con 50 minutos a dos horas. Esto depende de factores como el flujo vehicular, la velocidad promedio y el clima. La ruta principal que conecta ambas ciudades es la Carretera Federal 54D, conocida también como la autopista Guadalajara-Colima, la cual está en excelentes condiciones y permite un viaje rápido y seguro. Cabe destacar que esta carretera es de cuota, por lo que debes considerar este gasto en casetas, primero la de Acatlán de Juárez y posteriormente en Sayula.

Ciudad Guzmán, la entrada al Parque Nacional Nevado de Colima

Zapotlán el Grande, conocido también como Ciudad Guzmán, es un municipio que se ubica en la región sur de Jalisco; limita con Tamazula de Gordiano, Tonila, San Gabriel, Zapotiltic, Tuxpan, Zapotitlán de Vadillo y Gómez Farías, y es reconocido por su belleza natural y su riqueza cultural.

Este lugar es llamado la "Cuna de grandes artistas" debido a la cantidad de personajes ilustres que nacieron ahí, y por esa razón cuenta con diversas instituciones que ofrecen talleres artísticos de todos tipos. Pero si hay algo que destaca entre todas las actividades que se pueden realizar en el municipio está la de visitar el Parque Nacional Nevado de Colima.

El portal nevadodecolima.com señala que el parque es un Área Natural Protegida (ANP) federal desde el año de 1936, que se localiza en los límites de los estados de Jalisco y Colima, y forma parte del Complejo Volcánico de Colima, formado por el Volcán de Fuego y el Nevado, y tiene una superficie de 6 mil 554.75 hectáreas.

Por su parte, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanat) señala que el parque tiene zonas idóneas para el ecoturismo, montañismo, alpinismo, ciclismo de montaña y la recreación en general; destaca además que sus laderas están cubiertas de bosques de pino, encino, oyamel y aile, y entre su fauna se encuentran halcones, pájaros carpinteros, colibríes, venado cola blanca, armadillos, pumas y diversos reptiles.

La época en la que cae nieve en la cima es de diciembre a marzo, aunque para que eso ocurra debe registrarse temperaturas inferiores a los cero grados y humedad relativa al 100 por ciento. Este año ya se registraron nevadas en el coloso y el día de hoy 17 de enero de 2026 está pintado de blanco.

El recorrido del ingreso al parque y hasta la cima del Nevado de Colima puede variar, pero se realiza en alrededor de 4 horas y media, dependiendo de la condición física del grupo y el clima.

