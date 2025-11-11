El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) seguirá registrando temperaturas bajas, sobre todo por la noche y al amanecer. Estos son los detalles del clima para este martes 11 de noviembre y días siguientes en Guadalajara.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, espera para la región Pacífico Centro, en el transcurso del día, cielo despejado a parcialmente nublado, sin lluvia en Nayarit, Jalisco y Colima. Por la mañana, ambiente fresco en la región, y frío con posibles heladas en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; lluvias aisladas en zonas de Michoacán (noreste y costa). Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 35 km/h en zonas de Nayarit, Jalisco y Michoacán.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG prevé para Guadalajara este día cielo despejado, ambiente ligeramente cálido en horas centrales del día. Fresco por la noche y hasta el amanecer . Las temperaturas que se esperan son máxima entre los 25-26 °C y mínimas de entre 10-12 °C.

Clima en Guadalajara

Martes 26 – 8 °C Miércoles 27 – 9 °C Jueves 28 – 9 °C Viernes 29 – 10 °C Sábado 29 – 10 °C Domingo 28 – 9 °C

Las temperaturas seguirán siendo bajas durante la semana y estarán por debajo de los 10 °C hasta el próximo viernes .

Clima nacional

El frente frío 13 y la corriente en subtropical, ingresará al norte y noreste de México, generando fuertes rachas de viento de 60 a 70 km/h con posible formación de torbellinos en zonas de Chihuahua (norte y este) y Coahuila (norte). La masa de aire ártica, aunque ya debilitada que impulsará al sistema frontal propiciará un descenso de las temperaturas al menos hasta el miércoles.

Jalisco, con tiempo estable, temperaturas frías al amanecer en el AMG entre los 9 y 12 grados y máximas entre 25 y 27 °C .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA