Calidad del Aire AMG: Así amanece a ciudad HOY martes 11 de noviembre de 2025

Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este martes 11 de noviembre de 2025, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire algunas zonas como Buena, en otras como Aceptable y unas más como Mala.

Índice de la calidad por zonas:

Santa Margarita: 42 puntos IMECA

Santa Anita: sin datos de puntos IMECA

Las Pintas: 82 puntos IMECA

Miravalle: 72 puntos IMECA

Tlaquepaque: 11 puntos IMECA

Oblatos: 67 puntos IMECA

Santa Fe: 103 puntos IMECA

Afectaciones

Población en general:

El riesgo en salud es mínimo.

Población sensible:

Personas que son sensibles al ozono (O3) o material particulado (PM10 y PM2.5) pueden experimentar irritación de ojos y síntomas respiratorios como tos, irritación de vías respiratorias, expectoración o flema, dificultad para respirar o sibilancias.

Recomendaciones

Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años:

Es posible realizar actividades físicas al aire libre como trotar suave, caminar a paso rápido o moverse en bicicleta, monopatín/scooter, patines y patinetas. Reduce las actividades físicas vigorosas* al aire libre como ejercicios aeróbicos, jugar fútbol, básquetbol, voleibol, atletismo, ciclismo deportivo o correr. Si presentas algún síntoma o molestia o tienes dudas, busca el consejo de tu médico. Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.

Menores de 12 años, personas gestantes y población general:

Disfruta las actividades al aire libre. Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.

