Nada que celebrar: Salen a marchar en Guadalajara en el marco del Día de las Madres

Mientras algunas familias se preparaban para festejar el Día de las Madres, este 10 de mayo decenas de madres y sus familias se daban cita en la Glorieta de las y los Desaparecidos, ubicada en Chapultepec y Niños Héroes, en ese espacio que apenas 8 años atrás fue renombrado de esta manera como un homenaje permanente a quienes nos faltan en Jalisco.

Con sus pancartas y lonas en mano, mostrando los rostros y fichas de búsqueda de sus hijas e hijos desaparecidos, se abrazaban y saludaban entre ellas, porque son sus colectivos y sus familias quienes las sostienen en estas fechas que deberían ser especiales en sus vidas, pero que al final son un día más de salir a las calles a buscar a quienes más aman.

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

Madres buscadoras alzan la voz pidiendo justicia

Provenientes de distintos colectivos de búsqueda, se unieron en una sola voz para exigir a las autoridades que cumplan su deber en la búsqueda de sus hijas y de sus hijos, pues afirman que pueden pasar años sin que los Ministerios Públicos se comuniquen con ellas para darles noticias sobre las investigaciones. Una vez más, son ellas quienes deben brindar la información y las pistas que les lleven a resolver estos crímenes.

A la Glorieta llegó también “La Buscadora”, una escultura de más de dos metros hecha completamente de papel maché, obra del artista Antonio Mujica, esfuerzo concretado por el proyecto Narrativas y memorias de la Desaparición en México, convocado por la organización Técnicas Rudas.

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No tiene un nombre establecido por la iniciativa, pero “La Buscadora” es eso, la representación de todas y cada una de las madres, pero también de sus familias, quienes salen a buscar a campo, incluso debajo de las piedras, a sus seres queridos desaparecidos.

Casas con sillas vacías que deberían ser ocupadas

Así, con la buscadora encabezando la protesta, salieron a la avenida Chapultepec las madres y sus colectivos en esta protesta bajo el lema “Nada que celebrar”, pues en sus casas hay sillas vacías que deberían ser ocupadas por sus hijas e hijos, pero nadie les da respuesta sobre dónde están hoy.

Una de las buscadoras que hoy asistió a esta marcha pacífica fue Teresa Corona Navarro, madre de Héctor Adrián Águila Corona, quien trabajaba como geógrafo en la Comisión Nacional Forestal (Conafor), institución que no ha querido entregar ni siquiera el finiquito por el “término de la relación laboral” a su madre.

Contó que Héctor salió de su casa el 21 de julio de 2023, como era costumbre, un viernes en la noche, a jugar videojuegos con sus “amigos” al salir de trabajar; sin embargo, en cuanto salió de casa, se dejó de tener contacto con él.

“Él nunca, nunca dejó de contestar el teléfono cuando se le escribía, nunca avisó que ya había llegado, ni respondió lo que le mandamos, ni las llamadas, por eso en cuanto dejó de contestar, desde ese momento nos salimos y comenzamos la búsqueda y no hemos parado”, dijo Teresa.

Por la desaparición de Héctor, se detuvo a Anubis “N”, quien fuera su mejor amigo, y quien se encuentra en prisión en espera de su audiencia para dictarle sentencia. Sin embargo, a casi tres años después de la desaparición del joven, no ha querido decir el lugar donde está Héctor.

“Han pasado casi tres años de andar buscando a mi hijo hasta por debajo de las piedras, aunque todavía me niego a encontrarlo así. Pero eso es lo que mantiene viva, salir a buscarlo, porque si me quedo en mi casa sin hacer nada, siento que me vuelvo loca. Este día no es un festejo para nosotras, es un día más de búsqueda. Desde aquella noche no he vuelto a dormir bien, solo espero que mi hijo me hable y me diga: 'Madre, ya llegué, vámonos a Ahualulco', porque ese era siempre mi regalo, irnos a Ahualulco a ver a mi madre. Y hoy, aunque ella vive, no puedo ni ir a visitarla en esta fecha”, contó la mujer, quien hoy, una vez más, salió a marchar.

“Señor, señora, no sea indiferente; se llevan nuestros hijos delante de la gente”

En medio de consignas como “De norte a sur, de este a oeste, seguiremos nuestra lucha cueste lo que cueste”, “Señor, señora, no sea indiferente”, “Se llevan nuestros hijos delante de la gente” y “No es, no es, no es un hecho aislado” “Las desapariciones son crímenes de Estado”; las y los buscadores caminaron sobre la avenida Vallarta hasta llegar a Ramón Corona, por donde entraron a la Plaza de Armas, donde agradecieron a cada una de las personas que les acompañaron en la protesta, pues además fueron acompañados por jóvenes e integrantes de otros movimientos sociales y de la sociedad en general, quienes les ayudaron a colocar pancartas y fichas de búsqueda de sus seres queridos.

Héctor Flores, líder del colectivo Luz de Esperanza, alzó la voz para pedir a cada una de las autoridades, municipales, estatales y federales, que no se olviden de su obligación de buscar, pero también de atender a las víctimas, pues hasta entonces dejarán de marchar.

Cambiaron los días festivos por los de lucha

Hoy venimos a marchar con nuestras herramientas porque hoy, tal vez ya no agarramos una cazuela o una cuchara, pero sí nuestras herramientas de búsqueda que siempre andamos cargando. Hoy ya no traemos una bolsa de mano, traemos nuestras mochilas donde venimos cargando nuestras cosas, porque nuestras vidas a partir de las desapariciones cambiaron para siempre. Nuestros días de fiesta también cambiaron por otra lucha, y hoy estamos exigiendo justicia, memoria y verdad; que no se les olvide, por eso salimos hoy, que al gobierno no se le olvide que somos uno de los estados con más desapariciones, que en casa tenemos sillas vacías, porque el gobierno sigue sin nombrarlos. Y si no lo reconocen, jamás habrá una solución”, dijo por su parte María, dijo otra de las madres asistentes a la protesta este domingo.

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Otras de las buscadoras tomaron el micrófono para exigir directamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que deje de lado temas banales, con los que solo busca politizar y poner al frente a Morena, y preste atención y escucha a las personas que buscan, pues dijeron, nunca ha tenido un acercamiento real con ellas.

También expusieron que se intente ocultar su lucha sobreponiendo intereses del Mundial de Fútbol, y sobre todo, que se dejen de quitar las fichas de búsqueda que ellas colocan, de sus propios bolsillos, en plazas y espacios públicos. “En ocasiones nos quedamos sin completar la comida, o dejamos de comer carne para poder imprimir nuestras fichas, como para que vengan y las arranquen como sin nada”, instó una buscadora.

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AS