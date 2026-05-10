Mónica Magaña organiza celebración para madres en el Hospital Regional de Cancerología

Con el objetivo de festejar a las madres incluso cuando atraviesan momentos difíciles, la diputada Mónica Magaña organizó una cena en el Hospital Regional de Cancerología del Instituto Jalisciense de Cancerología, ubicado en el municipio de Zapopan.

En la cena sorpresa, celebrada anoche en el marco del Día de las Madres, las mujeres que se encuentran en este centro médico —dedicado al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación integral de pacientes con cáncer— pudieron compartir sus experiencias personales con la funcionaria y con otras compañeras.

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Magaña refirió que esta iniciativa surgió de la pregunta sobre qué pasa con las madres que, debido a este tipo de circunstancias, no pueden tener un festejo.

“Hay que hacer un festejo para las mamás a las que luego se les puede olvidar celebrar y para quienes las condiciones no lo permiten. Vamos al hospital a celebrar el Día de la Madre por primera vez”, dijo.

En el evento, las participantes también recibieron un presente con mensajes que reconocen las virtudes y valores que cada una transmite a sus hijas e hijos.

“Nuestra idea principal era recordar lo importantes que son todas las mamás que sostienen este mundo, que nos sostienen a todas y a todos para no rendirnos” , señaló la legisladora.

“En estos momentos difíciles, ninguna está sola; estamos para acompañarlas”, afirmó Magaña.

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MB

