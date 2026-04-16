El juez de control Juan José Rodríguez Velarde, del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Puente Grande, Jalisco, aplazó para el próximo 27 de abril la audiencia en la cual se decidirá el destino que tomará el caso de Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, acusado de delincuencia organizada.

Esta audiencia es importante ya que determinará si la Fiscalía General de la República (FGR) debe reabrir la investigación contra Naasón Joaquín García, quien está preso en Estados Unidos luego de que se declarara culpable de tres cargos de abuso sexual en contra de tres mujeres menores de edad.

¿Por qué se aplazó la audiencia contra Naasón Joaquín García?

Fuentes judiciales informaron que la diligencia programada para este jueves se llevó a cabo durante media hora luego de que las denunciantes contra el líder religioso argumentaron que no habían tenido acceso al expediente en el que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó no ejercer acción penal contra Naasón Joaquín García .

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El asesor de los denunciantes, Carlos Escobedo Suárez, declaró que el expediente que consta de más de dos mil 516 fojas le fue enviado por correo electrónico el 12 de abril; por otra parte María Minerva Padilla, abogada de Naasón Joaquín, refirió que la FGR le entregó la documentación el 15 de abril, razón por la cual también solicitó tiempo para revisar el expediente.

Debido a esto, y para que todas las partes conozcan los argumentos que llevaron a la FGR a no ejercer acción penal contra Naasón Joaquín , el juez Juan José Rodríguez determinó diferir la audiencia para la próxima semana.

JM