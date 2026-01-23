Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 23 de enero de 2026

El clima en El Salto para este viernes 23 de enero anticipa que estará con muy nuboso con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 24%.Sábado 24 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Martes 27 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Miércoles 28 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Jueves 29 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa