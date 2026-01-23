Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 23 de enero de 2026

El clima en El Salto para este viernes 23 de enero anticipa que estará con muy nuboso con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 24%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 24 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Martes 27 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Miércoles 28 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Jueves 29 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

