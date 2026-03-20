En los últimos años, se ha popularizado la práctica de regalar flores amarillas cada 21 de marzo a las personas más especiales de tu vida, ya sea una pareja, una amistad o incluso un familiar.

La razón detrás de este gesto tiene su origen en las redes sociales, donde se viralizó una escena de la telenovela juvenil “Floricienta”, transmitida en Argentina entre 2004 y 2005.

En dicha escena, la protagonista recibe un ramo de flores amarillas mientras suena la canción “Flores amarillas”, cuya letra habla del amor, la esperanza y la felicidad, elementos que rápidamente conectaron con el público.

Sin embargo, también existe otra razón popular por la que se regalan flores amarillas el 21 de marzo, ya que esta fecha coincide con el inicio de la primavera, una temporada asociada con el florecimiento, los nuevos comienzos y el cambio de energía.

Las flores amarillas suelen relacionarse con sentimientos positivos como la alegría, la calidez y el renacer. Por ello, muchas personas han adoptado la costumbre de regalarlas en este día, como una forma de transmitir cariño, luz y buenos deseos.

En Jalisco, existen diversas alternativas para sumarte a esta tendencia y enviar un ramo especial a esa persona que deseas sorprender.

¿Dónde comprar flores amarillas en Jalisco?

En la capital jalisciense, Guadalajara, destaca Verdisimo Florería, u n negocio que a través de sus redes sociales ha mostrado una amplia variedad de opciones para esta fecha especial.

En sus publicaciones se pueden apreciar distintos tipos de arreglos florales que combinan texturas, formas y especies, adaptándose a diferentes gustos y estilos.

Desde girasoles y rosas hasta tulipanes y gerberas, esta florería se presenta como una excelente opción si buscas variedad, calidad y diseño.

¿Cómo hacer un pedido de flores amarillas para este 21 de marzo?

Puedes contactarlos a través de su cuenta de Instagram, disponible como @verdisimofloreria, o comunicarte al número 33 1844 2710.

Realizan envíos a toda la Zona Metropolitana de Guadalajara y ofrecen distintas formas de pago, como transferencia bancaria o PayPal.

Para agendar un pedido, solo necesitas solicitar el catálogo disponible, elegir el arreglo de tu preferencia y completar el pago; posteriormente, ellos se encargarán de hacer llegar tu obsequio a esa persona especial.

Ya sea por tendencia, tradición o simplemente por el deseo de tener un detalle significativo, regalar flores amarillas este 21 de marzo se ha convertido en una forma especial de expresar emociones. En un día que simboliza nuevos comienzos, este sencillo gesto puede marcar la diferencia y llenar de color el inicio de la primavera.

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