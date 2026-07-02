Yo Jalisco Apoyo al Transporte: Fecha límite y requisitos para hacer el refrendo

La Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS) abrió la convocatoria para el refrendo y nuevo ingreso del programa Yo Jalisco, Apoyo al Transporte, que otorga subsidios para el uso del transporte público a personas pertenecientes a sectores prioritarios.Desde el 1 y hasta el 31 de julio, las personas que ya forman parte del padrón podrán renovar su apoyo, mientras que también se habilitaron 40 mil nuevos espacios para ampliar la cobertura del programa en el estado.En esta etapa, 68 mil 558 beneficiarias y beneficiarios deberán actualizar su información para conservar el apoyo al transporte público.El padrón está integrado por:Además del refrendo, el Gobierno de Jalisco anunció la incorporación de 40 mil nuevos beneficiarios, distribuidos de la siguiente manera:Con esta ampliación, el programa busca beneficiar a un mayor número de personas que utilizan el transporte público de manera cotidiana.Tanto el proceso de refrendo como el de nuevo ingreso estarán disponibles: Del 1 al 31 de julio de 2026.Las autoridades recomendaron no esperar hasta los últimos días para realizar el trámite y evitar contratiempos.El primer paso consiste en ingresar a la plataforma oficial del programa y actualizar el Formato de Padrón Único (FPU).Una vez concluido este proceso: La Secretaría informó que, tras actualizar el Formato de Padrón Único, deberán transcurrir 24 horas para que el sistema permita programar la cita.La dependencia estatal pidió a las personas interesadas seguir únicamente los canales oficiales durante el proceso.Además, recomendó:El correo electrónico registrado será el principal medio para recibir notificaciones sobre el avance del trámite y la asignación de la cita.El programa Yo Jalisco, Apoyo al Transporte está dirigido a sectores prioritarios de la población, entre ellos:Las personas interesadas deberán cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria vigente y completar el proceso dentro del periodo señalado.Con esta nueva convocatoria, el Gobierno de Jalisco busca ampliar el acceso al transporte público mediante apoyos económicos que contribuyan a reducir el gasto de movilidad de miles de familias en la entidad. EE