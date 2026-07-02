Yo Jalisco Apoyo al Transporte: Fecha límite y requisitos para hacer el refrendo

La Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS) abrió la convocatoria para el refrendo y nuevo ingreso del programa Yo Jalisco, Apoyo al Transporte, que otorga subsidios para el uso del transporte público a personas pertenecientes a sectores prioritarios.

Desde el 1 y hasta el 31 de julio , las personas que ya forman parte del padrón podrán renovar su apoyo, mientras que también se habilitaron 40 mil nuevos espacios para ampliar la cobertura del programa en el estado.

¿Quiénes deben realizar el refrendo?

En esta etapa, 68 mil 558 beneficiarias y beneficiarios deberán actualizar su información para conservar el apoyo al transporte público.

El padrón está integrado por:

28 mil 255 estudiantes.

18 mil 969 personas adultas mayores.

17 mil 324 mujeres sostén del hogar.

3 mil 767 personas con discapacidad y sus personas cuidadoras.

243 familiares de personas desaparecidas.

Se abrirán 40 mil nuevos apoyos

Además del refrendo, el Gobierno de Jalisco anunció la incorporación de 40 mil nuevos beneficiarios, distribuidos de la siguiente manera:

20 mil lugares para mujeres jefas de hogar.

10 mil para estudiantes.

8 mil para personas adultas mayores.

2 mil para personas con discapacidad y sus personas cuidadoras.

Con esta ampliación, el programa busca beneficiar a un mayor número de personas que utilizan el transporte público de manera cotidiana.

Fechas para registrarse

Tanto el proceso de refrendo como el de nuevo ingreso estarán disponibles: Del 1 al 31 de julio de 2026.

Las autoridades recomendaron no esperar hasta los últimos días para realizar el trámite y evitar contratiempos.

¿Cómo hacer el trámite?

El primer paso consiste en ingresar a la plataforma oficial del programa y actualizar el Formato de Padrón Único (FPU).

Una vez concluido este proceso:

Si ya cuentas con Tarjeta Única, podrás ingresar a la plataforma correspondiente para agendar una cita en alguno de los módulos de atención.

Si aún no tienes Tarjeta Única, primero deberás realizar el prerregistro y seguir las instrucciones del sistema hasta obtener una cita.

La Secretaría informó que, tras actualizar el Formato de Padrón Único, deberán transcurrir 24 horas para que el sistema permita programar la cita.

Recomendaciones para evitar problemas

La dependencia estatal pidió a las personas interesadas seguir únicamente los canales oficiales durante el proceso.

Además, recomendó:

Utilizar un correo electrónico personal.

Verificar que la cuenta esté activa.

No compartir datos personales en sitios no oficiales.

Evitar realizar trámites mediante enlaces distintos a los autorizados.

El correo electrónico registrado será el principal medio para recibir notificaciones sobre el avance del trámite y la asignación de la cita.

¿Quiénes pueden solicitar el apoyo?

El programa Yo Jalisco, Apoyo al Transporte está dirigido a sectores prioritarios de la población, entre ellos:

Estudiantes.

Mujeres jefas o sostén del hogar.

Personas adultas mayores.

Personas con discapacidad y sus cuidadores.

Familiares de personas desaparecidas.

Las personas interesadas deberán cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria vigente y completar el proceso dentro del periodo señalado.

Con esta nueva convocatoria, el Gobierno de Jalisco busca ampliar el acceso al transporte público mediante apoyos económicos que contribuyan a reducir el gasto de movilidad de miles de familias en la entidad.

EE