Guadalajara se prepara para recibir en la icónica Glorieta La Minerva a Alejandro Fernández, una de las figuras más representativas de la música mexicana que ofrecerá un show totalmente gratuito el próximo jueves 25 de junio del 2026 a las 09:00 de la noche como bien lo anunció el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, en sus redes sociales:

"Hola a toda mi gente de Jalisco, este jueves 25 de junio a las 9:00 de la noche los espero para hacer historia y armar la serenata más grande del mundo en la Glorieta La Minerva. El acceso es completamente gratis, así que vengan con toda la familia, amigos y muchísimas ganas de cantar. Ahí nos vemos. ¡Que viva México!", se escucha en el video viral del gobernador.

En medio del furor causado por este anuncio y por la expectativa de las canciones que "El Potrillo" interpretará, mucha gente se pregunta cómo llegar a La Minerva usando el transporte público y por eso acá te decimos cuáles son las estaciones del Tren Ligero que podrían dejarte cerca de la Glorieta ... ¡ojo, que ninguna te deja en el punto exacto, por lo que deberás caminar o hacer un transbordo de camión!

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¿Cómo se llega en Tren Ligero a La Minerva?

Debido a que arterias como la avenida Vallarta y la avenida López Mateos estarán cerradas a la circulación desde temprano para comenzar con el montaje final del escenario y las pantallas, no se recomienda el uso del automóvil; sin embargo, tienes en las Líneas 1 y 2 del Tren Ligero a unas grandes aliadas

Las estaciones que te dejan más cerca de La Minerva son Juárez (en el caso de la Línea 1) y Juárez 2 (en el caso de la Línea 2); dado que las dos que se encuentran a una distancia de 1.5 a 2 kilómetros de la Glorieta, tienes dos opciones: caminar de 15 a 20 minutos o tomar un autobús como el C104, C108, o C110; sin embargo, debido a los cierres en Vallarta es recomendable la caminata.

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El Gobierno de Jalisco ya confirmó que todas las líneas del Tren Ligero dejarán de circular hasta la 01:00 de la mañana para apoyar a las personas a sus traslados a casa después del concierto gratuito de Alejandro Fernández... ¡como ves, opciones sobran!

JM