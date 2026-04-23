Un reporte sobre dos personas peleando, en la colonia Lomas del Mirador, alertó a elementos del Escuadrón Jaguares de la Policía del Estado, quienes de inmediato se dirigieron al punto para ver qué es lo que ocurría.

En el cruce de Sierra Santa Bárbara y Sierra del Cedro, los oficiales estatales encontraron a dos hombres que peleaban en la vía pública, uno de ellos en presunta posesión de un arma punzo cortante, con la que aparentemente atacó a su contrincante.

La víctima sufrió una lesión en el costado izquierdo que le provocó la pérdida del conocimiento. Ante la gravedad del caso, se solicitó la presencia de paramédicos, quienes al arribar confirmaron el fallecimiento del hombre.

Al encontrarlo en posesión del arma, con la que presuntamente había atacado a su víctima, los oficiales detuvieron a quien fue identificado como Edson "N", de 23 años.

De acuerdo con informes preliminares, el fallecido fue un joven de solo 19 años, quien al parecer se desempeñaba como chatarrero en la zona.

En tanto, al otro individuo, identificado como Edson "N", se le aseguró el cuchillo, y se le detuvo para posteriormente ponerlo a disposición de la autoridad competente, en busca de determinar su situación legal.

Por el hecho se solicitó mando y conducción a un agente del Ministerio Público, mientras que el cuerpo del joven fue llevado a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en espera de que pueda ser reconocido por algún familiar.

MF