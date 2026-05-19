Javier Arroyo Navarro destaca importancia del sector comercio para la economía de México

El sector comercio mueve la economía del país, impulsa la inversión, genera millones de empleos formales y mantiene en operación una de las cadenas de valor más importantes para el bienestar de las familias mexicanas, aseguró Javier Arroyo Navarro, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara.

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Durante su discurso realizado en el marco de la inauguración de Expo ANTAD, Arroyo Navarro dijo que hablar del comercio organizado y del retail es hablar de confianza, cercanía y capacidad de adaptación, ya que detrás de cada tienda, anaquel y punto de venta existe una enorme infraestructura humana, logística y tecnológica que permite llevar productos, servicios y soluciones a millones de consumidores en todo México.

Expo ANTAD reúne innovación e inversión para el sector comercio

"Y esa cercanía con el consumidor es fundamental. Hoy más que nunca, los consumidores buscan variedad, calidad, precio, conveniencia y rapidez. Y este sector ha sabido responder con innovación, eficiencia y una visión cada vez más enfocada en entender las nuevas necesidades de las familias mexicanas. Expo ANTAD representa precisamente eso: un espacio donde convergen la innovación, la inversión, la tecnología y las oportunidades de negocio. Pero también representa algo todavía más importante: la confianza en el futuro de México", sostuvo el director general de Corporativo Fragua, empresa controladora de Farmacias Guadalajara.

Añadió que cuando las empresas invierten, cuando se fortalecen las cadenas de suministro, cuando se moderniza el comercio y se generan nuevos proyectos, también se generan empleos, crecimiento y oportunidades para millones de personas.

"Hoy el mundo cambia rápidamente y los retos son cada vez mayores. La tecnología transforma la manera de consumir, competir y operar. Pero hay algo que sigue siendo esencial: mantener al consumidor al centro y seguir construyendo empresas más cercanas, más eficientes y más innovadoras. México tiene una enorme oportunidad hacia adelante y el sector comercio será fundamental para aprovecharla", sostuvo.

Comercio enfrenta desaceleración, pero mantiene expectativas positivas

Destacó la importancia de Expo ANTAD para el crecimiento del sector, ya que en este espacio se construyen alianzas, se generan inversiones y se impulsa el dinamismo económico que el país necesita. En entrevista, Javier Arroyo Navarro señaló que este sector es clave para la economía nacional.

"El sector comercio es uno de los sectores más relevantes, genera millones de empleos y tiene presencia en todos los municipios del país. Esa es la relevancia de poder llevar productos básicos a todos los rincones de México", comentó.

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Asimismo, dijo que durante este año el sector registra una desaceleración, pero confió en que una vez que inicie el Mundial de Futbol 2026 se incremente el consumo.

"El reto ha sido, por un lado, las presiones en los costos laborales; dos, la desaceleración en el consumo; y tres, el tema de la inseguridad que también se vive. Pero el sector empresarial sigue siendo optimista y proyecta más inversiones", concluyó.

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