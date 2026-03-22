Ubicado en la costa del Pacífico, el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta atiende no solo la demanda de su propia ciudad, sino también el flujo de viajeros que se dirigen a la Riviera Nayarit.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) inició la ampliación de la Terminal 2 con una inversión cercana a los cinco mil millones de pesos.

"La obra quedará lista a principios del próximo año y va a duplicar las operaciones internacionales del aeropuerto", dijo la secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman.

"Puerto Vallarta ya recibe muchos vuelos internacionales, pero con esta nueva terminal va a elevar sustancialmente su conectividad. Jalisco ya tiene dos de los cinco aeropuertos que agrupan 90% de la conectividad internacional de todo el país", destacó durante la Gala Puerto Vallarta & Riviera Nayarit 2026.

Los registros de la Agencia Federal de Aviación Civil indican que el aeropuerto transportó a 732 mil pasajeros durante enero y fue el sexto con mayor tráfico en México.

Del movimiento total, 489 mil usuarios fueron mediante vuelos desde y hacia otros países, colocándose como el cuarto principal aeropuerto por flujo internacional.

Gala Puerto Vallarta & Riviera Nayarit 2026

La Gala Puerto Vallarta & Riviera Nayarit 2026 se llevó a cabo del 10 al 12 de marzo en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta y uno de los mensajes centrales fue el posicionamiento de Puerto Vallarta como la Playa Oficial del Mundial 2026.

Esta narrativa, respaldada por la estrategia tecnológica de seguridad del Plan Kukulcán, orientó la conversación hacia las oportunidades económicas vinculadas con la Copa de la FIFA y facilitó la firma anticipada de contratos de hospedaje.

A un mes de la parálisis tras muerte de “El Mencho”

Hoy se cumple un mes de la captura y muerte del líder del Cártel Nueva Generación, Nemesio "El Mencho" Oseguera, en Tapalpa, Jalisco.

Fridman destacó que la ocupación en Jalisco se recupera rápidamente de los eventos del 22 de febrero, que coincidió con la temporada alta en sus sitios turísticos.

"El restablecimiento de nuestros destinos ocurrió en menos de 48 horas, los turistas estuvieron seguros en todo momento y podemos hablar de un saldo blanco. Los turistas nos dicen que se sintieron seguros todo el tiempo", indicó.

"Muchas imágenes, que dieron la vuelta al mundo de lo acontecido y que perjudicaron a nuestros destinos, corresponden a imágenes falsas, creadas con inteligencia artificial. Ahora, cuando vamos a las giras o ferias, nos ha tocado desmentir o aclarar lo que sucedió el mes pasado", agregó la funcionaria estatal.

Mundial de Futbol en 2026

"Puerto Vallarta opera hoy con absoluta normalidad, incluso con más seguridad que otros destinos internacionales, porque tiene un refuerzo importante de fuerzas de seguridad de los tres niveles de Gobierno", señaló.

Negó que las reservas para el Mundial hayan tenido afectaciones significativas por los hechos del mes pasado. "Nos tocaron los mejores partidos y vamos a generar un pasaporte de 36 experiencias para que los turistas puedan gozar cada uno de los días del Mundial".

Los datos de la Secretaría de Turismo federal muestran que la ocupación hotelera en Puerto Vallarta llegó a 81.5% durante enero y fue la segunda mayor tasa del país, sólo por detrás de Nuevo Nayarit, que logró vender 82.9% de sus habitaciones al comenzar 2026.

Gala Puerto Vallarta & Riviera Nayarit 2026 permitió realizar cinco mil 796 citas de negocio y superó los resultados de ediciones anteriores, tras congregar a 558 miembros de la industria y 322 empresas registradas, entre ellas 73 mayoristas y 60 hosted buyers, las cuales negociaron de manera directa con 118 hoteles, 10 DMCs y 44 empresas de tours y actividades de la región, definiendo tarifas y acuerdos comerciales para las temporadas de otoño-invierno.

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