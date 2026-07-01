Mundial 2026: Policías de Zapopan detienen a sujeto por causar daños a una escultura de balones mundialistas

A través de redes sociales se han dado a conocer diversos videos en los cuales se observa a distintas personas haciendo vandalismo en medio de las celebraciones por el triunfo de la Selección Mexicana anoche sobre Ecuador.

Uno de ellos es precisamente el caso en el cual un sujeto se monta en una de las esculturas ubicadas en los Arcos de Zapopan, en la zona centro del municipio.

El video muestra cómo el hombre zarandea el balón superior de la obra que forma parte de la campaña "Jalisco la sede más mexicana" , alentado por algunas personas a su alrededor.

Intervención y detención

Sin embargo, este miércoles, la Comisaría de Zapopan dio a conocer que, resultado del operativo preventivo implementado para garantizar la seguridad de las y los asistentes a las celebraciones de la justa deportiva internacional, se logró la detención del sujeto señalado por estos daños.

Los hechos ocurrieron al momento en que personal que se encontraba en su recorrido de vigilancia sobre el andador 20 de Noviembre avistó a un sujeto alterando el orden público y causando daños a la escultura de los balones, colocada como parte de la fiesta deportiva en la ciudad, por lo que de inmediato se procedió con su detención.

Restauración y proceso legal

Además, dijo la Policía zapopana, fue gracias a la iniciativa de las y los asistentes que se pudo colocar la escultura nuevamente en su lugar. Mientras tanto, será la Dirección de Cultura la encargada de la restauración correspondiente de la pieza.

"Por lo anterior, el sujeto de 25 años de edad, originario del Estado de Puebla, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para continuar con los procedimientos correspondientes y determinar su situación legal", finalizó la corporación.

En la Entidad, el Daño en las Cosas y Daño al Patrimonio Urbano se constituyen como delitos plasmados en el Código Penal del Estado de Jalisco, que reciben sanciones que pueden ir de un mes a cinco años de prisión y hasta 200 UMAS como multa, además de hasta 50 días de de jornadas comunitarias para resarcir los daños, según lo determine el juez.

NG