La Secretaría de Seguridad del Estado (SSE) dio a conocer que, a 214 días del arranque de la Copa Mundial FIFA 2026, la Policía de Jalisco comenzó una serie de capacitaciones especializadas en materia de manejo de multitudes, impartido por un grupo de élite de la Policía Nacional Francesa.

El Secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández González, señaló que la Compagnies Républicaines de Sécurité (CRS), en sus 80 años de existencia, ha cubierto desde disturbios hasta mundiales y las más recientes Olimpiadas de Paris 2024, por lo que su experiencia será clave para los oficiales jaliscienses, de cara a la justa deportiva que tendrá, como una de sus sedes, a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

"Serán dos semanas de capacitación fuerte, constante, todo el día estarán en entrenamiento y bueno, sin duda, nos servirá mucho esta capacitación dado que la Policía Nacional Francesa, a través de la CRS, las Compañías Republicanas de Seguridad, tienen vasta experiencia sobre todo en Olimpiadas, en Mundiales, y eso nos va a ayudar mucho para el próximo Mundial que tenemos en puerta, aquí en Jalisco".

En ese lapso, 65 oficiales de la Policía Estatal Preventiva, la Policía Metropolitana, la Comisaría de Guadalajara y la de Zapopan, así como personal del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), recibirán los conocimientos que forman parte del curso denominado, "Gestión Democrática de Multitudes durante Manifestaciones y Grandes Acontecimientos Deportivos", en busca de fortalecer su capacidad operativa y trabajo coordinado, actualizar sus protocolos de actuación en escenarios de riesgo y privilegiar la mediación y el control táctico para reducir el uso de la fuerza.

"La meta de este curso es que los compañeros de Guadalajara trabajen como trabajamos en Francia, durante los acontecimientos (deportivos), como ha dicho el señor Secretario tenemos gran experiencia", expresó el instructor de la Policía Nacional Francesa, Stéphane Morisot.

Por su parte, el director general del SAMU Jalisco, Yannick Nordín Servín, explicó por su parte que su personal será capacitado por la CRS para reforzar sus protocolos de evacuaciones sanitarias especializadas con múltiples afectados.

65 oficiales de la Policía Estatal Preventiva, la Policía Metropolitana, la Comisaría de Guadalajara y la de Zapopan recibirán la capacitación. ESPECIAL / Secretaría de Seguridad Estatal

Por ultimo, el Secretario Hernández González agradeció tanto a la Embajada Francesa como al Gobernador Pablo Lemus por su visión y determinación para que las y los jaliscienses tengan a la Policía mejor preparada de cara a "la fiesta grande del futbol".

