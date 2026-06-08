¿Visitas Guadalajara por el Mundial 2026? Descubre el municipio más pequeño de Jalisco (y su exótico manjar)

Si estás en Guadalajara con motivo del Mundial 2026, tienes una oportunidad irrepetible en tus manos. A corta distancia te espera el municipio más pequeño de Jalisco, un oasis de 79 kilómetros cuadrados donde aún puedes probar la última cosecha de su tesoro más dulce: las pitayas.

¿Qué hace especial a Techaluta de Montenegro?

Con apenas 79.69 kilómetros cuadrados de extensión, Techaluta de Montenegro ostenta el título oficial del municipio más pequeño de todo el Estado de Jalisco. Se encuentra ubicado al sur de la capital tapatía, transitando por la carretera libre a Ciudad Guzmán.

A pesar de su reducido tamaño, este destino resguarda una enorme riqueza. Su nombre proviene del vocablo náhuatl techaloatl, que se traduce como el "lugar donde abundan las ardillas".

Históricamente, los registros indican que sus primeros pobladores pertenecieron a las tribus cocas y otomíes. Hoy en día, es un fascinante punto de interés geográfico que se encuentra rodeado por municipios vecinos como Amacueca, Atoyac y Zacoalco de Torres.

Además, su clima semiárido y su cercanía con la Laguna de Sayula crean el ecosistema perfecto para una vegetación verdaderamente única. En esta zona encontrarás desde bosques de encino hasta sorprendentes áreas de manglares.

Techaluta de Montenegro se encuentra ubicado al sur de Guadalajara, transitando por la carretera libre a Ciudad Guzmán. EL INFORMADOR / Iluminación de imagen de archivo corregida con IA

El paraíso de las pitayas: ¿Aún hay en junio?

El principal motivo por el que debes visitar este pintoresco rincón jalisciense durante tu estancia mundialista es, sin duda, su fruta. Techaluta de Montenegro es reconocida nacionalmente como la capital indiscutible de la pitaya.

Este exótico fruto cactáceo, sumamente colorido y refrescante, tiene una temporada de cosecha muy corta que abarca principalmente mayo y las primeras semanas de junio. Por lo tanto, si estás aquí para disfrutar de los primeros partidos del torneo, ¡estás de suerte porque aún hay producción!

De hecho, la última edición de la Feria de la Pitaya concluyó apenas el pasado 31 de mayo.

Los agricultores locales mantienen la tradición de recolectar las pitayas de madrugada para conservar intacta su frescura. Al visitar el pueblo, podrás probarlas al natural o degustarlas en deliciosas mermeladas, jugos y postres artesanales.

Es el momento exacto para deleitarte con este manjar regional antes de que las lluvias de verano terminen por completo con la cosecha de este año.

La pitaya, una fruta cactácea sumamente colorida y refrescante, tiene una temporada de cosecha muy corta que abarca principalmente mayo y las primeras semanas de junio. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Consejos para tu visita a Techaluta de Montenegro desde Guadalajara

Si ya te convenciste de hacer una pausa entre los partidos del Mundial 2026 que se disputarán en Guadalajara para explorar este pequeño municipio, aquí te explicamos cómo aprovechar al máximo tu recorrido por Techaluta de Montenegro.

Llegar es sumamente sencillo. Solo debes tomar la carretera libre hacia el sur y en poco más de una hora estarás disfrutando de la tranquilidad de sus calles empedradas. Los camiones a estos municipios del Estado salen a diferentes horas y circulan principalmente por avenidas como Colón, hacia Periférico Sur.

Toma en cuenta estos puntos para tu viaje a Techaluta de Montenegro:

Sal muy temprano: Las mejores pitayas se venden durante las primeras horas de la mañana. Si llegas después del mediodía, es muy probable que los tradicionales canastos ya estén vacíos.

Las mejores pitayas se venden durante las primeras horas de la mañana. Si llegas después del mediodía, es muy probable que los tradicionales canastos ya estén vacíos. Lleva dinero en efectivo: La gran mayoría de los productores locales y pequeños comercios tradicionales no aceptan pagos con tarjetas bancarias.

La gran mayoría de los productores locales y pequeños comercios tradicionales no aceptan pagos con tarjetas bancarias. Prueba toda la variedad: No te quedes únicamente con la fruta fresca; busca el pan de pitaya, los licores y las mermeladas locales.

No te quedes únicamente con la fruta fresca; busca el pan de pitaya, los licores y las mermeladas locales. Usa ropa cómoda: El clima durante el mes de junio suele ser cálido, lo cual es ideal para caminar por su plaza principal y conocer su parroquia.

El clima durante el mes de junio suele ser cálido, lo cual es ideal para caminar por su plaza principal y conocer su parroquia. Explora los alrededores: Aprovecha la ruta carretera para admirar los hermosos paisajes naturales cercanos a la Laguna de Sayula.

No dejes que su extensión territorial te engañe. Este pequeño gigante jalisciense te ofrece una experiencia cultural y gastronómica inigualable que complementará a la perfección tu aventura futbolera en México.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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