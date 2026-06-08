¿Visitas Guadalajara por el Mundial 2026? El menudo y otros 5 platillos que debes probar

El Mundial 2026 ya está aquí y nuestra ciudad de Guadalajara es una de las sedes estelares. Si viajas para apoyar a tu selección, tu experiencia estará incompleta sin probar la verdadera gastronomía tapatía. Descubre con esta recopilación de EL INFORMADOR qué comer para recargar energía antes y después de cada partido.

Los imperdibles caldos tapatíos para el alma

La capital de Jalisco ofrece opciones reconfortantes que todo aficionado debe conocer durante su estancia. El menudo, un caldo a base de panza de res, es el desayuno por excelencia y lo es más a la mañana siguiente de las celebraciones por partidos de futbol.

El menudo se sirve humeante, acompañado de cebolla picada, orégano, hojas de hierbabuena, limón y tortillas recién hechas. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Este platillo es famoso por curar cualquier resaca tras una larga noche de fiesta. Se sirve humeante, acompañado de cebolla picada, orégano, hojas de hierbabuena, limón y tortillas recién hechas.

Por otro lado, el pozole tapatío representa una verdadera fiesta de sabores en cada cucharada. Elaborado con carne de cerdo y maíz cacahuazintle, es un clásico de las cenadurías en la ciudad.

El pozole es un clásico de las cenadurías en la ciudad. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Según los registros de Larousse Cocina, la birria es otro gigante culinario de nuestro Estado. Tradicionalmente preparada con carne de chivo o res, se hornea lentamente y se baña en un consomé especiado que conquista a cualquier paladar internacional.

Entre birotes te veas: el sabor urbano de la ciudad

Para quienes buscan comida rápida pero deliciosa rumbo al Estadio Guadalajara antes de los partidos, las opciones entre birotes son la respuesta definitiva. La comida callejera en esta ciudad es un arte que combina practicidad y sabor.

La torta ahogada es el estandarte culinario indiscutible de Guadalajara. Consiste en un birote salado, un pan de costra dura exclusivo de la región, relleno de jugosas carnitas de cerdo.

El secreto de este platillo radica en sumergir el pan en una salsa de jitomate y un toque de chile de árbol. Es una experiencia intensa que desafía a los paladares más valientes.

La torta ahogada es el estandarte culinario indiscutible de Guadalajara. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Si prefieres algo menos picante, un buen lonche de pierna, panela o jamón es ideal . Servido en el mismo pan crujiente, ofrece una alternativa práctica, deliciosa y llena de tradición local para comer de camino al estadio.

El toque único de la carne en su jugo

Finalmente, la carne en su jugo es una invención relativamente moderna que se ha ganado el corazón de tapatíos y turistas por igual. Su popularidad ha crecido en las últimas décadas.

Este platillo consiste en finos cortes de res cocinados en su propio caldo, mezclados con tomate verde y especias. Se acompaña invariablemente de frijoles, tocino, cebolla y cilantro fresco.

Es la opción ideal para una cena sustanciosa después de celebrar las victorias en la Copa del Mundo de la FIFA. Los restaurantes que la sirven suelen tener un ambiente festivo, perfecto para los visitantes del extranjero.

La carne en su jugo se acompaña de frijoles, tocino, cebolla y cilantro fresco. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Los platillos de Guadalajara ideales para el turista gastronómico

Menudo: Caldo tradicional elaborado con panza de res y chile guajillo, considerado el desayuno tapatío por excelencia. Consejo: Consúmelo por la mañana y acompáñalo con cebolla picada, orégano, hierbabuena, limón y tortillas recién hechas.

Caldo tradicional elaborado con panza de res y chile guajillo, considerado el desayuno tapatío por excelencia. Consejo: Consúmelo por la mañana y acompáñalo con cebolla picada, orégano, hierbabuena, limón y tortillas recién hechas. Pozole: Preparado con carne de cerdo y maíz cacahuazintle, es uno de los platillos más representativos de las cenadurías locales. Consejo: Agrégale lechuga, rábano, cebolla y limón al gusto para disfrutar mejor sus sabores.

Preparado con carne de cerdo y maíz cacahuazintle, es uno de los platillos más representativos de las cenadurías locales. Consejo: Agrégale lechuga, rábano, cebolla y limón al gusto para disfrutar mejor sus sabores. Birria: Especialidad jalisciense elaborada tradicionalmente con carne de chivo o res cocinada lentamente y servida en consomé especiado. Consejo: Acompáñala con tortillas de maíz hechas a mano y unas gotas de limón.

Especialidad jalisciense elaborada tradicionalmente con carne de chivo o res cocinada lentamente y servida en consomé especiado. Consejo: Acompáñala con tortillas de maíz hechas a mano y unas gotas de limón. Torta ahogada: El platillo urbano más emblemático de Guadalajara, preparado con birote salado relleno de carnitas y bañado en salsa. Consejo: Si no toleras mucho el picante, pide una "media ahogada", con salsa de jitomate y solo un toque de chile.

El platillo urbano más emblemático de Guadalajara, preparado con birote salado relleno de carnitas y bañado en salsa. Consejo: Si no toleras mucho el picante, pide una "media ahogada", con salsa de jitomate y solo un toque de chile. Lonche de pierna, panela o jamón: Alternativa práctica y tradicional servida en birote crujiente, ideal para comer sobre la marcha. Consejo: Es una excelente opción para una comida rápida antes de dirigirte al estadio o recorrer la ciudad.

Alternativa práctica y tradicional servida en birote crujiente, ideal para comer sobre la marcha. Consejo: Es una excelente opción para una comida rápida antes de dirigirte al estadio o recorrer la ciudad. Carne en su jugo: Platillo típico a base de finos cortes de res cocinados en su propio caldo con tomate verde, acompañado de frijoles, tocino, cebolla y cilantro. Consejo: Disfrútala con tortillas recién hechas y limón para resaltar su sabor.

Recomendación de bebida local: Acompaña cualquiera de estos platillos con un tejuino bien frío, un agua de jamaica o alguna otra variedad de agua fresca para completar la experiencia gastronómica tapatía.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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