¿Visitas Guadalajara por el Mundial 2026? El menudo y otros 5 platillos que debes probar

El Mundial 2026 ya está aquí y nuestra ciudad de Guadalajara es una de las sedes estelares. Si viajas para apoyar a tu selección, tu experiencia estará incompleta sin probar la verdadera gastronomía tapatía. Descubre con esta recopilación de EL INFORMADOR qué comer para recargar energía antes y después de cada partido.La capital de Jalisco ofrece opciones reconfortantes que todo aficionado debe conocer durante su estancia. El menudo, un caldo a base de panza de res, es el desayuno por excelencia y lo es más a la mañana siguiente de las celebraciones por partidos de futbol. Este platillo es famoso por curar cualquier resaca tras una larga noche de fiesta. Se sirve humeante, acompañado de cebolla picada, orégano, hojas de hierbabuena, limón y tortillas recién hechas.Por otro lado, el pozole tapatío representa una verdadera fiesta de sabores en cada cucharada. Elaborado con carne de cerdo y maíz cacahuazintle, es un clásico de las cenadurías en la ciudad. Según los registros de Larousse Cocina, la birria es otro gigante culinario de nuestro Estado. Tradicionalmente preparada con carne de chivo o res, se hornea lentamente y se baña en un consomé especiado que conquista a cualquier paladar internacional.Para quienes buscan comida rápida pero deliciosa rumbo al Estadio Guadalajara antes de los partidos, las opciones entre birotes son la respuesta definitiva. La comida callejera en esta ciudad es un arte que combina practicidad y sabor.La torta ahogada es el estandarte culinario indiscutible de Guadalajara. Consiste en un birote salado, un pan de costra dura exclusivo de la región, relleno de jugosas carnitas de cerdo.El secreto de este platillo radica en sumergir el pan en una salsa de jitomate y un toque de chile de árbol. Es una experiencia intensa que desafía a los paladares más valientes.Si prefieres algo menos picante, un buen lonche de pierna, panela o jamón es ideal. Servido en el mismo pan crujiente, ofrece una alternativa práctica, deliciosa y llena de tradición local para comer de camino al estadio.Finalmente, la carne en su jugo es una invención relativamente moderna que se ha ganado el corazón de tapatíos y turistas por igual. Su popularidad ha crecido en las últimas décadas.Este platillo consiste en finos cortes de res cocinados en su propio caldo, mezclados con tomate verde y especias. Se acompaña invariablemente de frijoles, tocino, cebolla y cilantro fresco.Es la opción ideal para una cena sustanciosa después de celebrar las victorias en la Copa del Mundo de la FIFA. Los restaurantes que la sirven suelen tener un ambiente festivo, perfecto para los visitantes del extranjero.Recomendación de bebida local: Acompaña cualquiera de estos platillos con un tejuino bien frío, un agua de jamaica o alguna otra variedad de agua fresca para completar la experiencia gastronómica tapatía.-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF