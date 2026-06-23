¿Habrá paro de transportistas en Jalisco este 24 de junio? Esto sabemos

Ante el paro nacional de transportistas programado, miles de conductores dudan si Jalisco sufrirá bloqueos en la fecha programada este miércoles 24 de junio. Los manifestantes exigen diálogo directo con la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien encabeza el Gobierno de México, para resolver sus demandas. Aunque la movilización apunta hacia la Ciudad de México, aquí te explicamos qué pasará en tierras tapatías para que planifiques tus traslados sin contratiempos.

¿Habrá bloqueos en Jalisco?

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC), la entidad jalisciense no registra afectaciones hasta el momento . Los conductores locales podrían transitar con normalidad por las autopistas estatales, ya que el gremio no contempla cierres ni bloqueos en esta región del occidente del país.

Comunicado del gremio de transportistas. FB / AMOTAC

Rutas afectadas y marcha hacia la capital

El foco de las protestas será el centro del territorio nacional, donde los inconformes planean avanzar en marcha lenta hacia la plancha del Zócalo capitalino . Esta acción provocaría caos vial en las avenidas más importantes tanto de la CDMX como del Estado de México, entre ellas:

Ciudad de México

México – Querétaro

México – Pachuca

Chalco – México

México – Pirámides

México – Cuernavaca

México – Puebla

Vía Morelos

Avenida José López Portillo

Estado de México

Autopista México–Querétaro (caseta de Tepotzotlán)

Circuito Exterior Mexiquense (caseta Cuautitlán–Tultitlán)

Arco Norte (caseta Tula)

Carretera Tula–Jorobas (entronque México–Querétaro)

López Portillo (Bandera de Tultitlán)

Autopista México–Pachuca (caseta San Cristóbal Ecatepec)

Autopista México–Tulancingo (entronque Otumba)

Carretera Amecameca–Chalco (adelante del CEDIS de Walmart Chalco)

Calzada Ignacio Zaragoza (Metro Acatitla, dirección CDMX)

Las exigencias

Las exigencias del sector incluyen garantizar una mayor seguridad en las carreteras para frenar los asaltos y la violencia contra los operadores. Además, los quejosos piden detener las extorsiones en retenes policiales, regular los cobros excesivos de los servicios de grúas y agilizar los trámites de licencias ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), problemas que encarecen sus operaciones diarias y ponen en riesgo su patrimonio.

Hasta obtener una respuesta clara y soluciones concretas de las autoridades federales, la dirigencia de la AMOTAC mantiene en pie su convocatoria de protesta.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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