Aunque la ciudad culminó su papel dentro del Mundial de Futbol 2026, al concretarse los cuatro partidos que la FIFA destinó para el Estadio Guadalajara, la ciudad continúa con las actividades en torno a la justa deportiva.

Así, el ayuntamiento de Guadalajara recordó que el FIFA Fan Festival continuará en la Plaza Liberación del Centro Histórico hasta el 19 de julio, por lo que este lunes, en reunión con las áreas operativas del municipio y del Estado, se afinó el operativo "para seguir cuidando de las y los aficionados en los siguientes encuentros de la copa mundial", especialmente de la Selección Mexicana, como ocurrirá mañana martes que se enfrente a Ecuador.

Cifras de un éxito rotundo

Durante la reunión, el secretario general del Gobierno de Guadalajara, José Manuel Romo Parra, presentó los resultados que hasta hoy se han tenido durante el desarrollo del FIFA Fan Festival, los festejos en la Glorieta Minerva y los conciertos en Avenida Vallarta.

Recordó que hasta este fin de semana, se ha tenido un aforo cercano al 1.5 millones de personas que han acudido tanto al Centro Histórico, a la Glorieta Minerva, al corredor Chapultepec y al Parque San Jacinto, donde se instaló una pantalla para seguir los partidos de México.

"Está claro que la gente ha respondido de forma espectacular, la organización que se ha tenido en los temas de seguridad, en las actividades culturales, artísticas, en la cara que hemos dado al mundo de la mejor sede, la mejor organizada, la que ofrece las mejores condiciones. Pero el reto es mantener el operativo y mejorarlo", dijo.

El funcionario municipal destacó que el semáforo del FIFA Fan Festival, el cual fue una solicitud específica de la presidenta Vero Delgadillo, ha sido un éxito, ya que de manera anticipada se informa a la gente de la capacidad y se invita a ver el encuentro en otros sitios.

Refuerzo operativo y médico para el Tricolor

Es así que, para el partido de este martes, que se disputará en la Ciudad de México, se reforzará el operativo de seguridad, el cual se extenderá por La Minerva y Paseo Chapultepec. En estos tres puntos se han concentrado, en los partidos anteriores, más de un millón de personas.

Además, aunque no se han tenido incidentes graves, también se modificará el esquema de apoyo por parte de las áreas médicas, para garantizar la proximidad de estos servicios tanto durante las celebraciones, como en el desaforó de los puntos de concentración, afirmó la alcaldía.

Alfonso Briseño, Secretario Técnico de la Mesa de Seguridad del Comité Organizador en Jalisco, felicitó a Guadalajara y reconoció el trabajo coordinado entre los tres niveles de Gobierno, lo que ha hecho que, incluso, en medios internacionales se reconozca a la ciudad como la mejor sede.

Añadió que, al ya no tener partidos en el Estadio Guadalajara, parte de la fuerza destinada al mismo, se reorganizará para seguir apoyando las celebraciones en la ciudad.

Montserrat Hidalgo, Host City Manager del Comité Organizador del Mundial, señaló que se estará apoyando con voluntarios hasta que termine el FIFA Fan Festival.

En la reunión estuvieron diversas áreas operativas del Gobierno de Guadalajara como la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos, la Dirección de Servicios Médicos, la Comisaría de Seguridad Ciudadana, el DIF, la Coordinación de Servicios Públicos, la Dirección de Movilidad, la Superintendencia del Centro Histórico y la Jefatura de Gabinete.

De parte del Gobierno de Jalisco estuvieron Protección Civil, la Policía Vial, la Policía de Jalisco, la Agencia Estatal de Entretenimiento y SAMU Jalisco.

NG