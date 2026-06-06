Mundial 2026 en Guadalajara: Todo lo que debes saber sobre el clima en junio y julio

El clima será un factor clave para quienes asistirán a los partidos del Mundial 2026 en nuestra ciudad de Guadalajara. Durante junio y julio, la ciudad suele registrar temperaturas de más de 30 grados durante las horas de sol, mientras que también son comunes las lluvias y tormentas intensas, por lo que los aficionados deberán prepararse para enfrentar condiciones muy cambiantes durante su estancia.

Si ya tienes tus boletos para la Copa del Mundo de la FIFA, conviene conocer cómo será el clima tapatío para evitar contratiempos. Desde las prendas más adecuadas hasta los accesorios indispensables para protegerse tanto del calor como de la lluvia, en EL INFORMADOR te contamos qué esperar en Guadalajara y cómo prepararte para disfrutar la experiencia mundialista sin inconvenientes.

¿Cómo será el clima en Guadalajara durante el Mundial 2026?

Horas de calor intenso

Durante el mes de junio, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) suele experimentar algunos de los días más calurosos del año. A lo largo de la mañana y buena parte de la tarde, las temperaturas pueden alcanzar hasta los 35 grados centígrados, acompañadas de una radiación solar intensa que obliga a tomar precauciones, especialmente para quienes pasarán varias horas al aire libre.

Estas condiciones son habituales durante el cierre de la primavera y el inicio del verano en la ciudad. Por ello, los visitantes que planeen recorrer atractivos turísticos, caminar por las zonas más concurridas o trasladarse entre sedes y puntos de interés deberán considerar el calor como un factor importante dentro de su itinerario.

El periodo de mayor exposición al sol suele presentarse alrededor del mediodía, cuando la sensación térmica puede incrementarse considerablemente. Mantenerse hidratado, aplicar protector solar de forma constante y utilizar ropa ligera son medidas recomendables para reducir los efectos de las altas temperaturas antes de acudir a los encuentros del Mundial 2026.

Tardes impredecibles: La temporada de lluvias

El clima en Guadalajara puede cambiar por completo en cuestión de horas. Después de una mañana soleada y calurosa, las condiciones suelen transformarse durante la tarde, cuando el cielo comienza a cubrirse de nubes y aumenta significativamente la probabilidad de lluvia en distintos puntos del AMG.

Junio coincide con el arranque de la temporada de precipitaciones, por lo que las tormentas vespertinas forman parte del panorama habitual. Lejos de tratarse de lluvias ligeras, estos episodios suelen presentarse con intensidad, acompañados de fuertes ráfagas de viento, descargas eléctricas y una importante acumulación de agua en poco tiempo.

Este fenómeno puede generar complicaciones en la movilidad, especialmente en algunas de las principales vialidades del AMG, donde las inundaciones temporales son frecuentes durante las tormentas más fuertes. Por ello, quienes planeen asistir a los partidos del Mundial 2026 o participar en actividades relacionadas con el torneo deberán considerar tiempos adicionales de traslado y mantenerse atentos a los pronósticos meteorológicos para evitar contratiempos.

¿Cómo afecta el clima la experiencia mundialista?

Las condiciones meteorológicas tendrán un impacto directo en la planificación de quienes visiten Guadalajara durante el Mundial 2026. Debido a que las lluvias suelen desarrollarse durante la tarde y las primeras horas de la noche, existe una alta probabilidad de que varios de los desplazamientos hacia los estadios, zonas de convivencia y eventos relacionados con el torneo coincidan con precipitaciones intensas.

Si bien los recintos deportivos cuentan con infraestructura diseñada para brindar mayor comodidad a los asistentes, gran parte de la experiencia mundialista se desarrolla fuera de ellos. Los trayectos a pie, las filas de acceso, las áreas públicas y los espacios destinados a reuniones de aficionados permanecen expuestos a las condiciones, por lo que estar preparado puede marcar una diferencia importante.

Durante esta temporada, las autoridades y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) o de manera local por la app de Protección Civil Jalisco, Jalisco Alerta, suelen difundir pronósticos y avisos preventivos relacionados con lluvias, tormentas eléctricas y posibles afectaciones viales. Consultar información oficial antes de salir permitirá tomar mejores decisiones sobre rutas, horarios y actividades.

Recomendaciones para enfrentar el clima durante el Mundial 2026

Para disfrutar los partidos y las actividades en Guadalajara sin que el clima se convierta en un obstáculo, conviene tomar algunas precauciones básicas:

Usa ropa adecuada para cambios bruscos de clima. Las prendas ligeras y frescas son ideales para las horas de mayor calor, pero también es recomendable llevar una chamarra o impermeable ligero para las lluvias de la tarde.

Elige calzado resistente. Ante la posibilidad de tormentas e inundaciones temporales, los zapatos con protección contra el agua pueden ofrecer mayor comodidad durante los traslados.

No olvides la protección contra el sol y la lluvia. Llevar protector solar, gorra o sombrero, además de un paraguas compacto o impermeable, ayudará a enfrentar ambos extremos del clima tapatío.

Considera tiempos adicionales de traslado. Las lluvias suelen provocar congestionamientos viales en distintos puntos de la ciudad, por lo que llegar con anticipación a los estadios puede evitar retrasos innecesarios.

Consulta el pronóstico diariamente. Revisar las condiciones meteorológicas antes de salir permitirá adaptar el itinerario y estar preparado ante posibles cambios repentinos en el clima.

Tomar estas medidas permitirá aprovechar al máximo la experiencia del Mundial 2026 en Guadalajara, una ciudad donde el calor intenso y las tormentas vespertinas suelen convivir en una misma jornada.

El Mundial 2026 será una fiesta deportiva verdaderamente inolvidable. Conocer el comportamiento del clima en Guadalajara te permitirá disfrutar cada gol sin preocuparte por terminar empapado o insolado.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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