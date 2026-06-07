Los turistas que asisten a la Copa Mundial 2026 de la FIFA buscan la mejor comida en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Explorar sus mercados garantiza una experiencia auténtica y llena de seguridad. Descubre la capital de Jalisco a través de sus sabores más tradicionales y recintos con mucha historia.

El gigante de la gastronomía tapatía

El Mercado San Juan de Dios, ubicado en la calle Dionisio Rodríguez, representa el punto de partida ideal para cualquier aficionado al futbol de visita en la capital de Jalisco. Este enorme recinto ofrece para sus visitantes un ambiente inmersivo en la cultura local, donde los turistas pueden degustar platillos icónicos como las tortas ahogadas, el pozole y la birria . Los locatarios preparan estas recetas con ingredientes frescos de la región, asegurando un sabor inigualable para quienes buscan saciar su apetito antes o después de los partidos del torneo de la FIFA.

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Tradición histórica en el centro

Para quienes pasean por el corazón de la ciudad, el Mercado Corona, sobre la avenida Miguel Hidalgo, es una parada obligatoria en su itinerario. Este espacio histórico ha sido testigo de la evolución culinaria de la región y hoy alberga decenas de puestos con antojitos típicos. Aquí, los comensales disfrutan desde enchiladas hasta churros dulces , en un ambiente pintoresco que refleja las costumbres más arraigadas de los tapatíos a lo largo de los años.

Además de los platillos salados, este recinto permite a los visitantes probar postres tradicionales como las jericallas y los dulces de arrayán , originarios del Mercado de Abastos. Comer en estos pasillos resulta una forma excelente de apoyar la economía local mientras se vive la pasión del torneo internacional con el estómago contento.

Especialidades marinas y opciones alternas

Si el antojo exige productos frescos del océano, el Mercado del Mar en la avenida Gobernador Luis G. Curiel destaca por su oferta especializada. Los restaurantes de este complejo sirven pescados, camarones y ostiones de primera calidad , opciones perfectas para recargar energías en un clima cálido.

Como alternativa para los lunes, el Corredor Gastronómico San Nicolás de Bari, en Zapopan, reúne opciones variadas desde la una de la tarde. Este tianguis de comida callejera permite probar flautas, elotes, salchipapas y quesadillas en un solo lugar , completando la ruta de sabores.

Ruta culinaria en la ZMG

Así, la metrópoli demuestra que su oferta culinaria está lista para recibir al mundo con los brazos abiertos, ofreciendo platillos deliciosos a precios accesibles para todos los bolsillos.

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FF